Tương lai series phim nhà ma ‘The Haunting’

Nhà sản xuất chùm phim nhà ma “The Haunting of Hill House” và “The Haunting of Bly Manor” ấp ủ những dự định độc đáo cho mùa thứ ba.

“Một hồn ma có thể là rất nhiều thứ”, nhân vật Steven Crain của Michiel Huisman từng nói trong tập đầu của The Haunting of Hill House. “Một ký ức, một giấc mơ, một bí mật. Nuối tiếc, giận dữ, hối hận. Nhưng, từ kinh nghiệm của tôi, phần lớn trường hợp họ chỉ mong muốn được trông thấy. Hầu hết hồn ma đầu là một lời ước nguyện”.

Looper đưa tin trong một phỏng vấn với Entertainment Weekly, Mike Flanagan, nhà sáng tạo chùm phim ăn khách trên Netflix về những căn biệt thự ma ám, chia sẻ: “Hồn ma trong mỗi câu chuyện kinh dị đều là cách quá khứ liên hệ với hiện tại. Đó là bản chất của chúng, dù bạn có tìm cách tô vẽ đến mức nào”.

The Haunting of Bly Manor lên sóng vào đầu tháng 10, xoay quanh số phận bi kịch của những con người sống trong căn biệt thự Bly. Ảnh: Netflix.

“Một hồn ma đơn thuần là nguyên tố trong quá khứ từ chối ngủ yên cùng dĩ vãng. Thay vào đó, họ xâm lấn hiện tại với ước muốn sửa chữa nó. Điều này thay đổi quỹ đạo cuộc đời những người góp mặt trong phần quá khứ đóng vai trò như cầu nối giữa ký ức với các hồn ma cũng như giữa các hồn ma với quá khứ”, nhà làm phim tiếp tục.

Flanagan và cộng sự đã tìm ra vô số cách để những hồn ma quá khứ tác động lên hiện tại của các nhân vật, tạo ra chuỗi bi kịch ám ảnh trong The Haunting of Hill House và mới đây là The Haunting of Bly Manor.

Trong The Haunting of Hill House, hồn ma người em gái út Nell Crain (Victoria Pedretti) xuất hiện như người dẫn đường cho các anh chị - những kẻ may mắn sống sót nhưng không thể rũ bỏ mặc cảm tội lỗi từ quá khứ. Cô chính là “thứ gì đó từ quá khứ” giải phóng hiện tại và tương lai của anh chị mình.

Với The Haunting of Bly Manor, phần lớn hồn ma đều là đoạn kết của một cuộc đời bị tước đoạt bởi bạo lực, nghèo đói, chấn thương tâm lý hoặc kỳ thị. Do đó, phần thứ ba của series phim về những căn biệt thự ma ám được kỳ vọng sẽ là không gian để Flanagan và cộng sự mở rộng góc nhìn của họ về chủ đề này.

“Không thiếu các câu chuyện ma, nên nếu có một thứ ngôn ngữ chung để mô tả chúng trên màn ảnh, đó sẽ là điều chúng tôi đào sâu khám phá trong các mùa phim tiếp theo”, Flanagan chia sẻ. Nhà làm phim đồng thời bày tỏ sự thích thú trước câu hỏi họ có thể đi bao xa với ý tưởng mỗi con người đang sống đều có một hồn ma đeo bám.

Trong lúc ngẫm nghĩ về các ý tưởng mới cho phần ba của chùm phim The Haunting, Mike Flanagan đang ghi hình cho mini-series mới của Netflix với nhan đề Midnight Mass. Dự án đã bấm máy từ tháng 8.