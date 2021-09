Tương lai ngành thời trang

Quần áo sản xuất từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường ngày càng xuất hiện rộng rãi.

Mùa thời trang Thu 2021 mang đến nhiều cải tiến mới cho tủ quần áo của chúng ta, theo ELLE. Quần jeans có thể phân hủy sinh học, trang sức tái chế, thời trang kết hợp với từ thiện… góp phần định nghĩa về tương lai của ngành công nghiệp thời trang.

Vật liệu tái chế lên ngôi

Giám đốc sáng tạo đương nhiệm của hãng mốt Chloé - Gabriela Hearst - giới thiệu bộ sưu tập Thu - Đông 2021 làm lay động lòng người. Hearst sử dụng nền tảng phong cách sống xa xỉ của Paris (Pháp) để làm sáng tỏ một vấn đề ngày càng gia tăng giữa bối cảnh đại dịch và sự bất ổn kinh tế - tình trạng vô gia cư.

Nhằm tạo nên mô hình từ thiện kết hợp thời trang, Gabriela Hearst hợp tác với Sheltersuits (tổ chức phi lợi nhuận chuyên tạo ra những sản phẩm bảo vệ, cứu sinh dành cho người vô gia cư) sản xuất balo làm từ vật liệu tái chế. Các vật liệu được lấy từ nhà kho lưu trữ của Chloé.

Với mỗi chiếc balo được bán ra, Chloé sẽ tài trợ cho Sheltersuits sản xuất hai chiếc áo khoác tích hợp túi vải thô và túi ngủ. Sản phẩm này vừa là quần áo, vừa là nơi trú ẩn tránh khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hãng mốt Chloé hướng đến mô hình thời trang kết hợp từ thiện. Ảnh: Chloé.

Người sáng lập Sheltersuits - Bas Timmer - nói rằng đã quyên góp 12.500 bộ quần áo trong 7 năm kể từ khi thành lập tổ chức. Ông nói về dự án của hãng Chloé sẽ có tác động tích cực lâu dài cho hàng nghìn người.

Tập đoàn LVMH từ lâu đã tích trữ vải, da nhằm phục vụ cho quá trình vận hành ổn định, bền vững của các thương hiệu thời trang. Đầu năm nay, Louis Vuitton ra mắt giày thể thao làm bằng vật liệu tái chế từ những chiếc cặp cũ. Tập đoàn xa xỉ số một đang tham gia vào lĩnh vực kinh doanh quần áo tái chế với một thị trường mới dành cho vải và da chưa qua sử dụng.

Sáng kiến này góp phần giúp ngành công nghiệp thời trang trở nên bền vững hơn. Những bộ sưu tập tạo ra từ vải cũ được khuyến khích. Đây là cơ hội cho các nhà thiết kế sử dụng các loại vải bỏ đi, giảm lãng phí hay nguy cơ ô nhiễm môi trường do đốt hoặc vứt bỏ vải cũ.

Chất liệu phân hủy sinh học được ưa chuộng

Quần jeans là một trong những mặt hàng thời trang chủ lực được yêu thích nhất thế giới. Cần khoảng 6.814 lít nước để phát triển cây bông, cung cấp nguyên liệu sản xuất một chiếc quần jeans, chưa đề cập đến quá trình nhuộm và giặt.

Thương hiệu AG Jeans có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ đang dần thay đổi những điều trên với dự án The Jean of Tomorrow. Nhóm thiết kế sử dụng một số giải pháp như sợi gai dầu, thuốc nhuộm có nguồn gốc thực vật và nút hạt corozo. Từ đó, tạo ra 100% quần jeans có thể phân hủy sinh học. Thương hiệu cũng khuyên người dùng nên tặng hoặc gửi quần cũ, không còn sử dụng đến một chương trình tái chế hàng dệt may.

Chất liệu tái chế, có khả năng phân hủy sinh học mang đến tương lai mới cho ngành thời trang. Ảnh: Shutter.

Chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của AG Jeans - Sam Ku - cho biết: "Khả năng phân hủy sinh học của quần áo sẽ trở nên phổ biến".

Nhà thiết kế thời trang Stella McCartney tung ra bộ sưu tập giày dép cho mùa thời trang Thu - Đông năm nay. Giày dép được thiết kế phần đế có khả năng phân hủy sinh học, làm từ nhựa nhiệt dẻo.

Trong khi đó, nhà thiết kế Richard Malone sử dụng sợi phân hủy sinh học trong bộ sưu tập của mình. Vào năm 2020, Malone cũng giành giải thưởng Woolmark quốc tế cho sản phẩm may mặc có thể phân hủy sinh học hoàn toàn, được làm bằng len merino.

Trang sức tái chế

Thị trường đồ trang sức có liên quan đến việc khai thác mỏ đá quý gây ô nhiễm. Các phương pháp khai thác đá quý truyền thống tạo ra nhiều khí thải độc hại. Bên cạnh đó, một số vấn đề nhân quyền bị xâm phạm như sử dụng lao động trẻ em, cưỡng bức lao động, áp dụng điều kiện lao động nguy hiểm…

Ngoài quần áo, kim loại quý tái chế cũng được sử dụng rộng rãi trong thời gian tới. Ảnh: Vogue Business.

Nhằm hướng đến tính bền vững của ngành công nghiệp trang sức, nhiều thương hiệu đang bắt đầu sử dụng vàng, bạc tái chế.

Theo World Gold Council, vàng tái chế chiếm 28% tổng nguồn cung vàng toàn cầu là 4.633 tấn vào năm 2020.

90% lượng vàng tái chế đó là từ đồ trang sức đã bỏ đi và phần còn lại từ rác thải điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng con số này có thể tăng lên khi ngày càng nhiều thương hiệu kim hoàn tên tuổi cam kết tái chế kim loại quý, theo New York Times.

Nhà sản xuất đồ trang sức lớn nhất thế giới (tính theo khối lượng sản xuất) - Pandora - cho biết vàng, bạc tái chế sẽ được sử dụng trong tất cả sản phẩm của hãng vào năm 2025.

Một số "ông lớn" khác trong lĩnh vực trang sức như Tiffany & Co. và Bulgari đang tăng việc sử dụng kim loại quý tái chế. Trong khi đó, các thương hiệu nhỏ hơn như Monica Vinader, Emefa Cole đã cam kết sử dụng 100% bạc và vàng tái chế.