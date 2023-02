Tương lai mông lung của Thảo Nhi Lê sau tuyên bố từ Hoa hậu Hoàn vũ VN

Sau khi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thông báo dừng cử người đi thi Miss Universe, khán giả đặt thắc mắc về số phận của cuộc thi và tương lai thi quốc tế của Thảo Nhi Lê.

Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - mới đây thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Tức, đơn vị này tiếp tục giữ bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng người chiến thắng sẽ không đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe như thường lệ.

Thông báo này dấy lên cuộc tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ các đấu trường nhan sắc kèm theo đó là vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Lúc này, nỗi băn khoăn lớn nhất của số đông khán giả là liệu Thảo Nhi Lê có được dự thi Miss Universe hay không.

Tương lai thi quốc tế của Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê là Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người chiến thắng cuộc thi năm đó là Ngọc Châu đã được cử đi dự thi Miss Universe kết thúc vào tháng 1 vừa qua. Theo thông lệ, sau Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê là người tiếp theo đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2023.

Thảo Nhi Lê vốn là một fashionista có lượt theo dõi lớn từ trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đến cuộc thi, cô càng có lượng người hâm mộ đông đảo. Cô có ngoại hình đẹp, phù hợp với tiêu chí của Miss Universe cùng kỹ năng trả lời thông minh, tiếng Anh tốt. Do đó, sau khi Ngọc Châu kết thúc hành trình ở Miss Universe với kết quả trượt top 16, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào Thảo Nhi Lê.

Trở lại thời điểm Thảo Nhi Lê mới đăng quang, khi được hỏi về cơ hội tranh tài ở cuộc thi nhan sắc quốc tế của á hậu, ông Bảo Hoàng - CEO của Unicorp - khẳng định vẫn giữ cho cô cơ hội thi Miss Universe 2023. Ông Bảo Hoàng cho biết ban tổ chức hy vọng Thảo Nhi Lê có thể tập luyện, nỗ lực để đáp ứng những nguyện vọng, tiêu chí và kỳ vọng của khán giả để có thể đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Thảo Nhi Lê có thể mất cơ hội dự thi Miss Universe 2023. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, trong thông cáo gửi truyền thông và đăng tải trên Fanpage chính thức tối 18/2, Unicorp không hề nhắc tới trường hợp của Thảo Nhi Lê. Zing đặt câu hỏi về việc á hậu có dự thi Miss Universe 2023 hoặc cuộc thi quốc tế nào khác không. Tuy nhiên, đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chưa đưa ra câu trả lời.

Tương lai của Thảo Nhi Lê hoàn toàn mông lung. Và đó là lý do khiến công chúng, đặc biệt người hâm mộ của Thảo Nhi Lê đang bức xúc.

“’Thảo Nhi Lê from Việt Nam’, tôi chỉ mong được nghe câu này mà tiếc quá, có lẽ không còn cơ hội như vậy nữa rồi”, “Vậy Thảo Nhi Lê có thi Miss Universe 2023 nữa không. Tại sao ban tổ chức hoàn toàn lờ đi vấn đề này”, “Như vậy Unicorp sẽ không được gửi đại diện đi thi Miss Universe. Quyền sở hữu bản quyền gửi đại diện đi thi sẽ thuộc về một công ty nào khác đạt được thỏa thuận với chủ tịch người Thái của Miss Universe. Liệu công ty này có cho Thảo Nhi Lê đi thi theo đúng kế hoạch không?”, hầu hết bình luận về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hiện tại xoay quanh Thảo Nhi Lê.

Những thắc mắc chưa có lời giải đáp

Cùng vấn đề về Thảo Nhi Lê, nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi liệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có mất đi sức hút vốn có bao năm nay khi người chiến thắng không còn được cử đi thi Miss Universe.

Trước khi được mua lại bởi JKN Global Group do tỷ phú người Thái Lan Anne Jakkaphong điều hành, Miss Universe có lịch sử 70 lần tổ chức. Theo Reuters, đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp được theo dõi nhiều nhất trên thế giới. Chỉ tính tới năm 2018, lượng khán giả của cuộc thi ước tính hơn 500 triệu người tại hơn 190 vùng lãnh thổ. Cùng Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất.

Từ năm 2008, Unicorp là đơn vị nắm giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe qua các năm do đơn vị này cử đi gồm Nguyễn Thùy Lâm (2008), Võ Hoàng Yến (2009), Vũ Hoàng My (2011), Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013), Phạm Hương (2015), Lệ Hằng (2016)… H’Hen Niê đại diện Việt Nam dự thi năm 2018 thậm chí lọt top 5. Đây là thành tích cao nhất của người đẹp Việt Nam ở Miss Universe.

Cũng bởi người chiến thắng sẽ được cử đi thi Miss Universe nên nhiều năm qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những đấu trường sắc đẹp được khán giả trong nước quan tâm, đánh giá cao nhất.

Ngọc Châu là đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2022.

Từ giờ, người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có thể sẽ tham gia các cuộc thi khác mà Unicorp nắm bản quyền cử đại diện, chẳng hạn Miss Charm. Tuy nhiên, so với thâm niên và tầm cỡ của Miss Universe, Miss Charm chưa thể sánh bằng.

Do đó, lúc này, hàng loạt khán giả đặt câu hỏi người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ làm gì hay tham gia cuộc thi quốc tế nào.

“Tên cuộc thi vẫn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bởi thương hiệu đã được đăng ký sở hữu trí tuệ và bản quyền tại Việt Nam. Cuộc thi vẫn tổ chức bình thường bởi Unicorp nhưng hoa hậu sẽ không dự thi Miss Universe nữa. Như vậy cuộc thi hoàn toàn mất đi sức hút rồi”, “Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà không được cử đi thi quốc tế. Thế có nên tạm ngưng sân chơi này để tập trung qua cuộc thi khác hay không?”, “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mất giá hẳn khi người chiến thắng không tham gia Miss Universe nữa”, khán giả bình luận.

Bên cạnh đó, việc công ty nào mua bản quyền Miss Universe để cử đại diện cho Việt Nam vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản lan truyền thông tin bà Thúy Nga - Tổng giám đốc Elite Việt Nam - sẽ là chủ nhân mới của Miss Universe tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi phóng viên Zing liên hệ, bà Thúy Nga phủ nhận thông tin trên.

Bất chấp tranh cãi, Unicorp cho biết đang lên kế hoạch tổ chức và chuẩn bị giai đoạn khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Dự kiến chung kết cuộc thi diễn ra vào cuối năm 2023.