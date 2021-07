Tương lai loạt phim 'Spider-Man' chưa được định đoạt

Nữ diễn viên Zendaya thừa nhận không chắc chắn về tương lai của nhân vật MJ sau “Spider-Man: No Way Home”.

Trong loạt phim về nhân vật Spider-Man của Tom Holland, nữ diễn viên Zendaya thủ vai Michelle “MJ” Jones, cô bạn mọt sách mà nam chính Peter Parker thầm thương trộm nhớ. Nhân vật xuất hiện thoáng qua trong Spider-Man: Homecoming (2017) trước khi trở lại với một vai trò quan trọng hơn trong Spider-Man: Far From Home (2019). Cô sẽ trở lại trong Spider-Man: No Way Home ra mắt cuối năm nay.

Zendaya và Tom Holland trên phim trường Spider-Man. Ảnh: JustJared.

Trong cuộc phỏng vấn với E! News, Zendaya chia sẻ việc ghi hình No Way Home với Holland và Jacob Batalon mang lại cho cô trải nghiệm vui buồn lẫn lộn. “Chúng tôi không rõ mình còn cơ hội làm bộ phim tiếp theo hay không. Biết đâu loạt phim sẽ chỉ gói gọn trong ba phần?

Thông thường các thương hiệu phim cũng chỉ kéo dài đến ba phần đấy thôi. Tôi khá chắc cả đám đều đã có đôi lần sụt sùi, tận hưởng quá trình quay phim và trân trọng mọi khoảnh khắc còn có bên nhau trên phim trường. Chúng tôi rất tâm đắc với trải nghiệm ấy”.

Nữ diễn viên tiếp tục: “Khi quay bộ phim đầu tiên, tôi mới 19 tuổi. Giờ tôi đã 24 và có trong tay một giải Emmy. Việc trưởng thành cùng với sự phát triển của loạt phim Spider-Man và mới đây được góp mặt trong thương hiệu nhiều năm tuổi Space Jam cũng như đóng góp vào thành công của hai loạt phim với tôi là một điều đặc biệt.

Trước chúng tôi đã có nhiều phiên bản Spider-Man khác xuất hiện trên màn ảnh và gặt hái thành công. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được dự phần trong hai thương hiệu điện ảnh được khán giả mến mộ”.

Spider-Man: No Way Home là một trong hai tác phẩm được đề cập trong thỏa thuận mới của Sony Pictures và Marvel Studios. Bộ phim được sản xuất theo tỷ lệ 75/25, với phần đóng góp nhiều hơn thuộc về Sony. Sau No Way Home, nhân vật Spider-Man của Holland sẽ có thêm một lần xuất hiện nữa trong phim của Marvel Studios.

Nhưng phần phim thứ ba về Spider-Man cũng là tác phẩm kết thúc hợp đồng giữa Holland và Sony. “No Way Home sẽ là tác phẩm cuối cùng của tôi theo hợp đồng đã ký với Sony. Vậy nên, tôi luôn nói với họ rằng chỉ cần các vị muốn tôi trở lại, tôi sẽ bay đến trong chớp mắt”, Holland từng nói trong một bài phòng vấn hồi đầu năm.

“Tôi trân trọng từng phút giây được hiện diện trong vũ trụ kỳ diệu này. Bộ phim là cơ duyên đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu họ muốn tôi trở lại, tôi sẽ trở lại. Nếu họ không, tôi sẽ quay lưng đi trong ánh chiều tà, lòng ngập tràn hạnh phúc về hành trình tuyệt diệu đã có”, ngôi sao trẻ tuổi nói.

Spider-Man: No Way Home dự kiến phát hành tại rạp vào tháng 12.