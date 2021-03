Tương lai Lingard nằm ở Man Utd hay West Ham?

Jesse Lingard tỏa sáng ngay trận đầu khoác áo tuyển Anh sau gần 2 năm làm dấy lên câu hỏi về tương lai của anh ở West Ham.

Bình luận

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jesse Lingard được tận hưởng thứ bóng đá của mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tiền vệ này mới thực sự chơi bóng.

Sau khi rực sáng ở đội bóng mới West Ham, Lingard được triệu tập trở lại tuyển Anh sau gần hai năm. Không những vậy, anh còn tỏa sáng trong lần đá chính giúp tuyển Anh hạ San Marino 5-0 tại vòng loại World Cup 2022 rạng sáng 26/3 (giờ Hà Nội). Đây là thành quả xứng đáng với Lingard khi anh đã tìm lại chính mình tại West Ham.

Rời MU là lựa chọn đúng đắn

Mùa cuối của Lingard tại Man Utd là những kỷ niệm buồn. Anh vắng mặt 6 trận vì chấn thương. 4 trận ​​anh vào sân từ băng ghế dự bị và 11 lần còn lại cho thấy ​​anh hoàn toàn bị HLV Ole Gunnar Solskjaer xem nhẹ.

Do Solskjaer thiếu niềm tin hay do Lingard sa sút, mùa giải ấy vẫn khiến sự nghiệp của Lingard chững lại trước khi David Moyes, người từng dẫn dắt tiền vệ này ở Old Trafford, trao cho anh niềm tin thêm một lần nữa.

Niềm tin ấy đã giúp Lingard hồi sinh.

Lingard thăng hoa khi tới West Ham. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ 28 tuổi đã kỷ niệm màn ra mắt của mình bằng một cú đúp vào lưới Aston Villa trong chiến thắng 3-1 trên sân khách của "The Hammers". Trận hòa 0-0 tiếp theo trước Fulham là màn thể hiện khiêm tốn duy nhất của anh trong màu áo đội bóng mới tính đến lúc này.

Kể từ đó, thành tích của tiền vệ này là kiến ​​tạo trước Sheffield United, ghi bàn vào lưới Tottenham, kiến ​​tạo trước Man City, ghi bàn trước Leeds, ghi bàn và kiến ​​tạo trước Arsenal. Tổng cộng, Lingard có cho mình 5 bàn và 3 đường kiến ​​tạo trong 7 trận.

Trước trận hòa kịch tính với "Pháo thủ" hôm 21/3, Lingard đã vắng mặt trong trận thua sít sao của West Ham trước Man Utd của anh vì lý do hợp đồng, dù anh rất muốn thể hiện bản thân trước HLV Solskjaer. Một màn thể hiện tốt sẽ nhắc nhở ban huấn luyện "Quỷ đỏ" về khả năng của anh.

Lingard có nên gắn bó lâu dài với West Ham?

Trong thời đại công nghệ, người hâm mộ rất dễ dàng tìm đọc những thông tin nhỏ nhất trên mạng xã hội. Tiểu sử trang cá nhân của Lingard vẫn ghi: "Cầu thủ của Manchester United và đội tuyển Anh" ngay cả khi anh chuyển đến "The Hammers". Ảnh bìa vẫn là hình ảnh trong màu áo Man United, điều mà các đồng đội mới của anh vẫn thường trêu đùa.

Đương nhiên, không có gì sai khi Lingard xác định mình là một cầu thủ của Man United, và những điều trên gợi ý rằng anh ấy muốn trở lại Old Trafford vào cuối mùa. Tuy nhiên, tính chính xác của cụm từ "Cầu thủ đội tuyển Anh" vẫn tạo ra nhiều tranh luận cho đến khi HLV Gareth Southgate điền tên Lingard vào đội hình "Tam sư" thi đấu vòng loại World Cup cuối tháng 3.

Rạng sáng 26/3 (giờ Hà Nội), Lingard có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh ra sân gặp San Marino, kể từ chiến thắng trước Thụy Sĩ tại Nations League hồi tháng 6/2019. Anh gây ấn tượng với đường kiến tạo cho Calvert-Lewin lập công, đồng thời đạt tỷ lệ chuyển bóng chuẩn xác 94%.

"Đây chỉ là trận thứ 11 Lingard đá chính cho CLB và trong màu áo đội tuyển ở mùa này. Tuy nhiên, anh làm rất tốt. Sự tự tin là điều Lingard thể hiện khi hoạt động trên sân. Anh chủ động di chuyển vào các khoảng trống và xin bóng. Lối chơi linh hoạt của Lingard đã gây khó khăn cho San Marino. Một trong những đường chuyền tốt của Lingard đã tạo cơ hội cho Calvert-Lewin", BT Sport đánh giá.

Jesse Lingard được chọn là cầu thủ hay nhất trong trận tuyển Anh thắng San Marino 5-0 tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Lingard được triệu tập lên tuyển Anh là kết quả của màn trình diễn ấn tượng và ổn định tại West Ham. Nó chỉ ra mấu chốt vấn đề: Lựa chọn tốt nhất có thực sự là trở lại câu lạc bộ chủ quản, hay cầu thủ nên ở một môi trường mang lại lợi ích rõ ràng cho mình?

Tại Man United, Lingard cảm thấy mình chỉ là kép phụ. Anh không bao giờ có khả năng trở thành lựa chọn đầu tiên tại vị trí tiền vệ sáng tạo trong một đội hình có Bruno Fernandes, Paul Pogba và Donny Van de Beek. Anh không phải mẫu cầu thủ có thể tỏa sáng khi được bố trí thi đấu rộng như Marcus Rashford hoặc Anthony Martial, trong khi Daniel James thể hiện tiềm năng lâu dài và Mason Greenwood là một tài năng trẻ khác có thể hoạt động ở cánh khi cần.

Tại West Ham, vai trò của Lingard được xác định rõ ràng hơn cả về vị trí lẫn tầm quan trọng trong đội. Trớ trêu thay, HLV Moyes và các cầu thủ của ông dường như không thật sự cần Lingard trong mùa này. Câu lạc bộ đang tận hưởng một trong những mùa giải thành công nhất suốt nhiều năm qua.

Bất kỳ màn trình diễn tốt nào của Lingard sẽ chỉ tô điểm thêm cho Man Utd đã có phong độ tốt và tinh thần cao. Lingard hay ở West Ham chứ không phải MU. Sự thật là đội bóng thành Manchester đang thành công mà chẳng cần tới Lingard.

Ở West Ham, Lingard được trọng vọng, được trao những vai trò cụ thể. Phần lớn thời gian, anh được sử dụng như một số 10 hoặc một trong hai tiền vệ tấn công phía sau tiền đạo. Xung quanh anh, các đồng đội kết hợp và hỗ trợ để hoàn thiện hàng công của đội bóng.

Jarrod Bowen và Michail Antonio cung cấp nhiều tốc độ, trong khi phía sau là sức mạnh và sự bền bỉ của cặp Tomas Soucek và Declan Rice. Các vị trí khác gồm Said Benrahma, Manuel Lanzini và Pablo Fornals có kỹ thuật cá nhân để phối hợp tốt với Lingard trong các bước di chuyển tấn công. Lingard không chỉ chơi tốt, anh còn kết hợp tốt và đang kéo cả tập thể mới đi lên. Chất lượng và năng lượng của anh được thể hiện rõ ràng từ khi anh đến West Ham.

Lingard rõ ràng đang hạnh phúc.

Phải thừa nhận rằng, những ai quan tâm đến ảnh bìa hoặc tiểu sử của anh trên trang cá nhân, nên xem màn ăn mừng 'Irons' của Lingard khi ghi bàn cho West Ham. Nó vừa là niềm hạnh phúc, vừa cho thấy Lingard có thể ở lại CLB này lâu hơn.

Sau tất cả, đây là thời điểm tốt để Lingard thi đấu cho West Ham, ngay cả khi đội bóng này tuột vé dự cúp châu Âu mùa sau. West Ham không có điều khoản mua đứt Lingard trong hợp đồng, và anh cũng không có nghĩa vụ phải ở lại.

Nhưng cả Lingard và West Ham có lẽ đều hiểu: Họ thuộc về nhau.