Tương lai khó đoán của phim Hollywood ở Trung Quốc

Năm qua, doanh thu phòng vé Trung Quốc cao nhưng vẫn giảm so với giai đoạn trước. Việc dời lịch phát hành nhiều tựa phim ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của điện ảnh nước này.

Sau lễ Quốc khánh ngày 1/10 ở Trung Quốc, mạng xã hội tràn ngập bài đăng mừng doanh thu phòng vé đạt mốc 6,26 tỷ USD (40 tỷ NDT). Loạt bài viết được đính kèm giai điệu của The Battle at Lake Changjin - tựa phim đã giúp thị trường nước này thu 859 triệu USD trong năm qua.

Tuy nhiên, theo Variety, doanh thu này là sự thụt lùi. Năm nay, Trung Quốc đạt mốc này muộn hơn 62 ngày so với năm 2019 và năm 2018 là 66 ngày. Chuyên gia cho rằng phòng vé Trung Quốc cũng khó đạt được con số ấn tượng 8,73 tỷ USD (55,8 tỷ NDT) như vào năm 2017.

Nguyên nhân khiến phòng vé Trung Quốc thụt lùi

Variety nhận định do yếu tố chính trị, đại dịch Covid-19 và sự "đóng băng" các phim Hollywood ở thị trường Trung Quốc đại lục, nên phòng vé phải trải qua một năm nhiều xáo trộn và không chắc chắn về lịch phát hành phim.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát, hệ thống rạp chiếu trên toàn bộ tỉnh và khu vực Tân Cương, Hắc Long Giang, Hà Bắc và Cam Túc phải ngừng hoạt động. Rạp tại đây thuộc nhóm phải đóng cửa đầu tiên nhưng lại được hoạt động sau cùng.

Chiến lược "không khoan nhượng" của Trung Quốc có thể sẽ kéo dài ít nhất qua Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và các phiên họp thường niên của Chính phủ vào tháng 3/2022. Điều này đồng nghĩa hệ thống rạp ở khu vực ngoài thành phố chống dịch tốt như Bắc Kinh và Thượng Hải, phải học cách sống chung với khả năng bị đóng cửa bất cứ lúc nào.

"Việc không biết bao nhiêu rạp được hoạt động tại thời điểm cụ thể dẫn đến số lần thay đổi ngày phát hành phim. Đơn cử như phim The Battle at Lake Changjin đã bị lùi sang tháng 10 so với thời gian dự kiến ra rạp tháng 8 (do dịch bùng lên cuối tháng 7)", Variety viết.

Tác phẩm điện ảnh Raging Fire có Chân Tử Đan, Tạ Đình Phong tham gia không thể cứu nổi phòng vé Trung Quốc. Ảnh: Maactioncinema.

Cuối mùa hè, tình hình phòng vé ảm đạm khiến doanh thu quốc gia sụt giảm đáng kể. Hai phim bom tấn hiếm hoi ra rạp lúc đó là Raging Fire (Chân Tử Đan đóng) và Free Guy (Ryan Reynolds đóng) có lợi thế không nhiều đối thủ cạnh tranh, song cũng không thể cứu nổi doanh thu phòng vé.

Từ đầu năm 2021 đến nay, báo cáo cho biết 29 bộ phim vừa và nhỏ thay đổi lịch chiếu tối thiểu một lần, 8 phim trong số đó vẫn chưa ấn định ngày phát hành mới.

Variety cho rằng việc hoãn lịch liên tục không chỉ gây hại đến khả năng phục hồi và phát triển, mà còn khiến ngành điện ảnh mất uy tín trong bối cảnh người xem bớt mặn mà đến rạp và dần chuyển sang nền tảng trực tuyến.

Cơ hội nào cho các bom tấn Hollywood?

Quan chức Trung Quốc liên tục kêu gọi dừng phát hành phim nước ngoài từ tháng 7 để nhường chỗ cho dòng phim nội địa. Như vậy, bộ ba phim Marvel gồm Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và The Eternals có ít cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng nước này.

Trong khi đó, cho đến nay, các tựa phim khác được gửi đến Trung Quốc phê duyệt cũng chưa có tin tức về ngày phát hành, bao gồm Space Jam: A New Legacy, Reminiscence, Ron Gone Wrong, Encanto, Venom: Let There Be Carnage, PAW Patrol: The Movie và Clifford the Big Red Dog.

Trước động thái im lặng của Trung Quốc, Hollywood vẫn tỏ ra lạc quan với quyết định thử vận may tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới vào tháng cuối năm. Hiện tại, các bom tấn được cho là có khả năng chiếu ở Trung Quốc gồm West Side Story, Spider-Man: No Way Home, The Matrix 4, The King's Man và Sing 2.

Spider-Man: No Way Home được đồn đoán xuất hiện trên màn ảnh rộng Trung Quốc trong thời gian tới. Ảnh: Sohu.

"Spider-Man: No Way Home đang là cái tên tiềm năng nhất. Trong tuần qua, trailer phim được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Tác phẩm cũng xuất hiện trên áp phích tiếng Trung, cho thấy Marvel Studios và Sony có kế hoạch ra mắt phim tại quốc gia tỷ dân", Variety nhận định.

Tuy nhiên, chuyên trang về phim Yiqipai Dianying dự đoán ngay cả khi Trung Quốc cho phép phát hành hai phim/tuần bắt đầu từ tuần tới, thì cơ hội tranh suất chiếu của phim Hollywood rất mong manh.

"Về cơ bản, chúng tôi chắc chắn 1/3 các phim quốc tế trong danh sách kể trên sẽ không thể ra rạp ở Trung Quốc thành công như mong đợi", Yiqipai Dianying viết.

Đây là vấn đề nan giải của cả Hollywood lẫn Trung Quốc. Phòng vé Trung Quốc đang chịu áp lực doanh thu lớn. Họ phải tăng giá vé để bù vào thiệt hại trước đó, trong khi lượng người tới rạp đang giảm, nhất là vào dịp cuối tuần.

"Cuối tuần là thời điểm tốt nhất nhưng cũng tệ nhất với phòng vé Trung Quốc. Hơn một tháng nữa năm 2021 sẽ khép lại, nhưng có lẽ tình hình cũng không khá khẩm hơn", Variety bình luận.