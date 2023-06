Tương lai Hollywood sau nỗi thất vọng phòng vé của 'The Flash'

Sau nỗi thất vọng doanh thu của "The Flash" và một số phim khác, Hollywood sẽ nhộn nhịp với hàng loạt tác phẩm có kinh phí sản xuất lớn chuẩn bị được ra mắt.

Cuối mùa hè năm 2022, Flix Brewhouse - chuỗi rạp chiếu phim sang trọng có trụ sở ở Texas, Mỹ - rơi vào khủng hoảng khi không có bom tấn nào được chiếu trong tháng 8. Mọi hoạt động gần như đóng băng, dù đại dịch Covid-19 đã qua đi.

"Chúng tôi phải tới trụ sở A24 và Briarcliff Entertainment để hỏi: 'Có bất kỳ bộ phim nào có thể chiếu lên màn hình lớn được không?'", Giám đốc doanh thu Chris Randleman (hay còn gọi là Mr. Sunshine) nhớ lại.

Theo Variety, sự khan hiếm ấy trái ngược với mùa bom tấn gần như "chất đống" của năm nay khi hàng loạt tác phẩm được xếp lịch phát hành quá gần nhau. Nhiều người tự hỏi, các phim này sẽ hỗ trợ nhau thành công hay xâu xé nhau tại phòng vé?

Rộn ràng mùa phim bom tấn

Từ cuối tháng 6 trở đi sẽ là khoảng thời gian nhộn nhịp của thị trường phim ảnh toàn cầu với Indiana Jones and the Dial of Destiny (30/6), Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (12/7), Oppenheimer (21/7) và Barbie (cũng vào 21/7).

Hollywood Reporter cho biết tất cả phim này đều có kinh phí sản xuất lớn, với riêng Mission : Impossible - Dead Reckoning Part One là 290 triệu USD , và các chiến dịch truyền thông diễn ra liên tục. Nhà sản xuất tin tưởng phim của họ sẽ càn quét phòng vé và mang về doanh thu ấn tượng.

"Lịch chiếu phim mới sẽ dồn dập cả ngày lẫn đêm. Trong hai năm qua, thất bại của chúng tôi là chẳng có gì chiếu trong 6 tuần. Nhưng bây giờ, nếu mọi thứ trở lại guồng quay cũ, chúng tôi phải tăng tốc và cố gắng để đạt hiểu quả tốt. Đó luôn là cách Hollywood làm việc".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Indiana Jones and the Dial of Destiny và hàng loạt phim kinh phí lớn chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: Disney/IMDb.

Giới chuyên gia cũng kỳ vọng danh sách phim sắp tới sẽ thu hút nhóm đối tượng khán giả riêng và không có phim nào lệch khỏi quỹ đạo của sự mong đợi. Với Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, khoảng thời gian kéo dài một tháng giữa Indiana Jones 5 đến Barbie và Oppenheimer có thể coi là "một trong những giai đoạn cạnh tranh nhất".

"Một tháng ấy chính là phép thử căng thẳng đối với thị trường rạp chiếu trong mùa kinh doanh quan trọng nhất năm", Dergarabedian nhận định. "Chúng tôi đặt cược toàn bộ niềm tin vào thị trường", ông nói thêm.

Sự kỳ vọng của các chủ rạp phim

Tới lúc này, nỗ lực của Hollywood trong việc đưa một số phim năm nay đến gần hơn với người xem bị cho là không hiệu quả. Nhưng đó là vì phần lớn khán giả không thích thú xem The Flash (do bê bối của nam chính Ezra Miller) hay chẳng mấy hào hứng với nội dung Elemental, chứ không phải do các phim được xếp lịch chiếu quá gần.

Theo Variety, dù là vào thời kỳ đại dịch hay giai đoạn bắt đầu phục hồi, nhiều phim vẫn gặt hái thành công nhất định khi cạnh tranh nhau trong cùng tháng.

Ví dụ, vào mùa hè năm ngoái, Jurassic World: Dominion vẫn thu hơn 145 triệu USD mở màn dù phải đối đầu đối thủ đáng gờm Top Gun: Maverick của Tom Cruise. Và dẫu trụ lại rạp khá lâu, phần tiếp theo của Top Gun vẫn duy trì sức hút khi ghi nhận doanh thu tới 51,8 triệu USD ở tuần thứ 3.

Một cuối tuần khác vào giữa năm 2022, phim tiểu sử Elvis của Baz Luhrmann, phim kinh dị The Black Phone của Blumhouse đều dễ dàng "đút túi" 20 triệu USD trở lên trong khung thời gian từ thứ 6 đến chủ nhật. Đây là dấu hiệu cho thấy những tác phẩm cùng tồn tại vào mùa hè năm nay cũng có thể nâng đỡ nhau thăng hoa - nếu khán giả chia đều sự quan tâm dành cho các phim.

"Các phim phải chất lượng mới đạt được hiệu ứng tốt như mùa hè 2022", Armand Daiguillon - chủ sở hữu hệ thống rạp Paradigm Cinemas ở Nam Florida - nói. Daiguillon chia sẻ thêm với Variety: "Viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai là điều tôi luôn nghĩ đến".

Tương tự Daiguillon, các chủ rạp chiếu khác trên khắp nước Mỹ tin rằng dịch vụ đi kèm sẽ hấp dẫn khán giả thuộc mọi tầng lớp, độ tuổi đổ xô đến rạp. Vì trên thực tế, khác với nguồn doanh thu từ bán vé khá nhỏ, hệ thống rạp phim dễ dàng thu lợi gần như 100% từ kinh doanh đồ ăn, nước uống. Bỏng ngô và các loại nước ngọt có ga là hai mặt hàng được khán giả mua thường xuyên mỗi khi bước chân vào rạp.

Bên cạnh đó, rạp chiếu còn kinh doanh quà và đồ lưu niệm. Các mặt hàng lưu niệm "ăn theo" phim bom tấn như đồ chơi, ly nhựa, ly giữ nhiệt, móc chìa khóa, áo thun...

Barbie của Margot Robbie và Ryan Gosling được dự đoán phá đảo phòng vé. Ảnh: Grazia.

"Chúng ta nên kết hợp cả quảng bá phim với kinh doanh dịch vụ đi kèm để giúp các bộ phim cùng nhau tồn tại, phát triển", Mr. Sunshine phát biểu. Ông đặc biệt đánh giá cao Barbie vì số lượng vé bán trước tại các rạp của ông đã tăng vọt. "Tôi nghĩ mùa hè này sẽ đột phá và mọi nhà rạp đều có thể ổn định. Chúng tôi có đủ phim để chiếu", Mr. Sunshine nói.

Mặc dù tỏ ra lạc quan, chủ rạp Daiguillon của Paradigm Cinema lại cho rằng lịch chiếu nên được sắp xếp xa nhau một chút, dàn trải đều lịch chiếu các phim trong một tháng sẽ là kế hoạch thông minh hơn.

Chủ rạp đặc biệt quan tâm khoảng cách giữa các tác phẩm xoay quanh chủ đề gia đình như Ruby Gillman, Teenage Kraken, ra mắt ngay sau Elemental của Pixar. Và Haunted Mansion của Disney, được thông báo sẽ xuất hiện sau đó vài tuần.

Theo Variety, tháng 7 qua đi sẽ là thời điểm chín muồi cho các phim Sleeper, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Meg 2: The Trench hay Strays. Các phim này không thuộc chuỗi phim bom tấn như Mission: Impossible, song đáng để chờ đợi.

Chẳng hạn với Meg 2: The Trench, đây là phần tiếp theo của The Meg - tác phẩm khoa học viễn tưởng lấy đề tài cá mập khổng lồ năm 2018 đã thu về 530 triệu USD toàn thế giới. Phần mới nhất có sự tham gia của các tên tuổi nổi bật như Jason Statham, Ngô Kinh, Lý Băng Băng.

"Đừng bao giờ xem thường một bộ phim về cá mập", Mr. Sunshine nhận định.