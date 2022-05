Tương lai đen tối của Vũ trụ Điện ảnh Marvel ở Trung Quốc

Ông Bob Chapek chia sẻ về những khó khăn mà Walt Disney nói chung và Marvel Studios nói riêng gặp phải thời gian qua khi đưa phim mới vào thị trường Trung Quốc.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là bom tấn mới nhất do Marvel Studios sản xuất và Walt Disney phát hành được tung ra rạp. Tác phẩm gặt hái thành công thương mại rực rỡ khi thu về hơn 507 triệu USD từ phòng vé toàn cầu sau 7 ngày. Tuy nhiên, bộ phim cũng là tác phẩm siêu anh hùng thứ 5 liên tiếp thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel bị cấm cửa tại thị trường điện ảnh Trung Quốc.

Phim Disney vẫn thành công dù thiếu thị trường Trung Quốc

Deadline dẫn lời CEO Walt Disney Bob Chapek bình luận về việc Doctor Strange in the Multiverse of Madness không thể phát hành tại Trung Quốc: “Rất dễ dàng và cũng rất phức tạp, từ góc nhìn kinh tế lẫn chính trị”. Nhưng vị chủ tịch cũng bày tỏ lạc quan khi chia sẻ thông tin dù thiếu vắng phần đóng góp từ Trung Quốc, phim vẫn kiếm được 500 triệu USD trong chưa đầy một tuần.

Ông Bob Chapek chia sẻ trong cuộc hội đàm với Wall Street: “Chúng tôi ghi nhận chuỗi thành công dài lâu và lực lượng người hâm mộ đông đảo dành cho doanh nghiệp cũng như các thương hiệu điện ảnh của mình tại thị trường này. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi phim mới tới thị trường Trung Quốc”.

“Và tôi nghĩ ta cũng nên nhắc đến sự thật này. Dù chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc phát hành phim tại thị trường Trung Quốc, bộ phim Doctor Strange vừa ra rạp vẫn gặt hái doanh thu ấn tượng”, ông tiếp tục.

Ông Bob Chapek cùng chủ tịch Marvel Kevin Feige, Alan Bergman, Angelina Jolie và Alan Horn tại thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Eternals. Ảnh: Getty Images.

Vị CEO cũng đề cập đến khả năng trong tương lai, Disney tiếp tục gặp khó khăn khi phát hành phim tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà quản lý không coi đây là thử thách khó vượt qua.

Ông nói: “Vậy nên, chúng tôi khá tự tin rằng ngay cả khi thiếu phần đóng góp từ Trung Quốc - đặt giả thiết tương lai Disney tiếp tục gặp khó khăn khi phát hành phim tại thị trường này - các tác phẩm vẫn sẽ thành công. Trên thực tế, lợi nhuận chúng tôi thu về từ Trung Quốc trong thời gian qua cũng thấp hơn so với kết quả kinh doanh tại phần còn lại của thế giới”.

Phim siêu anh hùng Marvel khó phát hành tại xứ tỷ dân

Hồi đầu tháng 5, qua chia sẻ trên mạng xã hội của một nhà phân tích thị trường điện ảnh tại Trung Quốc, công chúng được biết Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã bị cấm phát hành ở đây do trailer phim xuất hiện một dòng tiêu đề nhạy cảm. Bộ phim cũng vấp phải làn sóng phản đối của người dùng Internet xứ tỷ dân.

Tính đến nay, bộ phim cuối cùng thuộc MCU được phát hành tại Trung Quốc là Avengers: Endgame (2019). Toàn bộ phim siêu anh hùng Marvel ra rạp trong giai đoạn đại dịch 2020-2021 đều bị quốc gia đông dân nhất thế giới “cấm cửa” vì nhiều lý do.

Hồi tháng 7/2021, Black Widow không thể phát hành tại đây do vướng tháng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals gặp cùng một vấn đề khi cả Lưu Tư Mộ lẫn đạo diễn Chloé Zhao bị dư luận Trung Quốc chỉ trích vì từng phát ngôn tiêu cực về đất nước này.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness bị cấm cửa tại Trung Quốc do một dòng chữ trên trụ quảng cáo viết "Đại Kỷ Nguyên Thời báo". Ảnh: Disney.

Spider-Man: No Way Home, phim hợp tác giữa Sony Pictures và Marvel Studios bị “thẻ đỏ” vì nhà sản xuất từ chối biên tập lại tác phẩm theo yêu cầu từ chính quyền Trung Quốc. Phía Trung Quốc ban đầu đề nghị Sony cắt bỏ mọi cảnh có sự xuất hiện của tượng Nữ thần Tự Do. Yêu cầu sau đó được sửa thành làm mờ và hạn chế hình ảnh bức tượng trong phim.

Nhưng cả hai lần, phía Sony Pictures đều không đồng thuận. Đại diện hãng cho hay việc chỉnh sửa này là không đáng. Họ chỉ ra không có cơ sở chắc chắn nào cho việc sau khi phía Sony Pictures chỉnh sửa No Way Home theo yêu cầu của Trung Quốc - cũng là phá hỏng tính liền mạch của trường đoạn cao trào nhất phim - tác phẩm sẽ được bật đèn xanh để ra rạp.

Trong lịch sử, mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Hollywood chưa bao giờ dễ dàng. Lãnh đạo các hãng phim Mỹ cho hay kể từ năm 2018, việc đưa phim mới vào thị trường Trung Quốc càng trở nên khó khăn do khâu nhập khẩu các sản phẩm văn hóa nói chung và phim ảnh nói riêng chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan tuyên truyền của nhà nước.

Tại sự kiện CinemaCon vừa qua, các nhà làm phim kỳ cựu chia sẻ phía Trung Quốc không đưa ra tuyên bố chính thức về việc cấm phổ biến một tựa phim nhập ngoại. Họ chỉ giam lỏng tác phẩm sau khi đã nhận hồ sơ xin cấp giấy phép phổ biến mà không hồi đáp về kế hoạch phát hành cụ thể.