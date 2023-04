Tương lai của thương hiệu 'Fast and Furious'

Sau khi thay thế Justin Lin ở ghế đạo diễn "Fast X", Louis Leterrier tiếp tục đảm nhận vai trò này trong phần tiếp theo của thương hiệu hành động.

Hollywood Reporter xác nhận Louis Leterrier sẽ chỉ đạo Fast and Furious 11 sau khi phần 10 khởi chiếu vào ngày 19/5. Hiện chưa có thông tin về bom tấn mới, nhưng nó được mô tả là "phim đồng hành với Fast X".

"Louis gia nhập thương hiệu Fast & Furious một cách suôn sẻ, với sự hiểu biết mạnh mẽ về loạt phim sau hai thập kỷ. Dưới sự chỉ đạo của anh ấy, Fast X là bộ phim kinh dị với tất cả pha hành động ngoạn mục, cảm xúc mà người hâm mộ mong đợi. Chúng tôi rất vui khi Louis tiếp tục thể hiện tài năng trên ghế đạo diễn", Peter Cramer, Chủ tịch Universal Pictures, phát biểu.

Louis Leterrier tiếp tục cầm trịch ghế đạo diễn của thương hiệu hành động ăn khách. Ảnh: Syfy.

Fast X, với sự chỉ đạo của Louis Leterrier, chứng kiến màn trở lại của Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jason Statham, Tyrese Gibson... cùng với sự chào sân được hứa hẹn ấn tượng của Jason Momoa và Brie Larson.

Tác phẩm được kỳ vọng mang đến màu sắc mới nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của thương hiệu dưới bàn tay nhào nặn của nhà làm phim người Pháp.

"Tôi phải thay đổi mọi thứ. Tôi đã không ngủ vì có quá nhiều việc phải làm", Leterrier nói về việc thay đổi kịch bản gốc sau khi Justin Lin rời đi.

Theo Variety, trước Fast and Furious, Leterrier góp phần tạo nên thành công cho Transporter (Jason Statham đóng chính), Clash of the Titans và Now You See Me. Ở mảng truyền hình, anh đạo diễn bộ phim nổi tiếng Lupin và tác phẩm giành giải Emmy The Dark Crystal: Age of Resistance.

Tính đến nay, các phim Fast and Furious kiếm hơn 6 tỷ USD tại phòng vé và trở thành cơn sốt hành động được đón đợi. Trên khắp nền tảng truyền thông xã hội, lượng người hâm mộ theo dõi chùm phim và dàn diễn viên ngày càng đông, theo Variety.