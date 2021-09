Tương lai của siêu anh hùng Shang-Chi ở vũ trụ Marvel

Thành công của "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đảm bảo vị thế cho siêu anh hùng này trong tương lai.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Cuối tuần qua, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vẫn tiếp tục hành trình thuận lợi của mình ở phòng vé. Tác phẩm có Simu Liu (Lưu Tư Mộ) đóng chính duy trì ngôi vương ở Bắc Mỹ với 35,8 triệu USD . Trên toàn cầu, phim siêu anh hùng này đã kiếm được 257 triệu USD và đang trên đường sinh lời.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mang đến thành công trong lần đầu Marvel kết hợp vũ trụ siêu anh hùng với các ý tưởng về võ thuật phương Đông. Với kết quả này, hãng chắc chắn đã chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo cho Shang-Chi cũng như thương hiệu phim của mình.

Shang-Chi thành một trụ cột của đội Avengers

Shang-Chi và Spider-Man trong truyện tranh. Ảnh: Marvel.

Marvel đã lên kế hoạch lớn cho Shang-Chi thậm chí từ trước khi phim công chiếu. Trong quá trình quảng bá tác phẩm, Shang-Chi đã được giới thiệu là “một Avenger mới”.

Với việc Iron Man, Black Widow qua đời, Captain America giải nghệ, đội hình Avengers đã mỏng đi đáng kể. Shang-Chi có thể sẽ giữ vị trí lớn trong đội ở giai đoạn 4, chứ không chỉ là nhân vật phụ với biệt danh “Bậc thầy Kung Fu”. Nguồn gốc của Shang-Chi, cũng như tình thế của anh ở cuối phim đều là điều kiện thuận lợi để mở ra các diễn biến nâng tầm quan trọng cho nhân vật này.

Sự gắn bó lâu dài của Simu Liu với Marvel cũng được đảm bảo. Trong quá trình quảng bá, cũng như khi phim ra mắt, tài tử chiếm thiện cảm nhiều khán giả với phong cách hài hước.

Kiểu pha trò này cũng hợp với nhiều diễn viên khác của MCU như Chris Hemsworth, Tom Holland, Paul Rudd hay Anthony Mackie. Với độ tuổi chỉ mới 32 (sinh năm 1989), Simu Liu còn nhiều năm sung sức phía trước. Anh nhiều khả năng gắn bó với Marvel cả một thập kỷ, giống Scarlett Johansson hay Chris Evans.

Thêm nhiều ma thuật hơn cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Shang-Chi được đánh giá có kỹ xảo ấn tượng.

Từ khi bắt đầu, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã được xây dựng theo hướng chủ yếu dựa trên khoa học. Một số ý tưởng phép thuật được giải thích theo kiểu các công nghệ tối tân. Từ Doctor Strange (2016), ma thuật mới được nhà làm phim đưa vào nhiều hơn.

Chi tiết về các sinh vật thần thoại trong Shang-Chi có thể sẽ mở đường cho thêm nhiều phép thuật trên màn ảnh. Những thành phố hay cõi kỳ ảo nhiều khả năng cũng sẽ được lên phim nhiều hơn. Trên hết, bộ phim vừa ra mắt giống như một phép thử thành công để Marvel tự tin sử dụng yếu tố này.

Mười chiếc vòng (Ten Rings) trong bộ phim Shang-Chi mang đến sức mạnh siêu việt cho người sở hữu. Nguồn gốc của những vật thể này vẫn còn là bí ẩn cho khán giả khi bộ phim kết thúc.

Với khả năng cài cắm khéo léo các vật thể vào cốt truyện, biên kịch Marvel có lẽ sẽ tận dụng tình tiết này. Trước đây, có không ít vật thể quyền năng xuất hiện nhiều lần trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel và kết nối tình tiết, tiêu biểu như khối hộp Tesseract về sau được tiết lộ là có chứa Viên đá Không gian. Một bí mật khác có vẻ đang được cài cắm trong mười chiếc vòng này.

Tiếp tục mở rộng ý tưởng về đa vũ trụ

Bộ phim giới thiệu những quang cảnh rất khác các phim trước của Marvel.

Đa vũ trụ là khái niệm quen thuộc trong truyện tranh Marvel. Nhưng trên màn ảnh, chúng mới được giới thiệu từ từ ở giai đoạn 4. Lần lượt series WandaVision, Loki bắt đầu cho khán giả đại chúng làm quen với ý tưởng này.

Tương tự, câu chuyện Shang-Chi mang đến những tình tiết về sự biến động không gian và thời gian. Một chiều không gian thu nhỏ (pocket dimension) đã được lộ diện với khán giả. Một số lời thoại còn cho thấy nó giống như một vũ trụ hoàn toàn tách biệt. Cánh cổng giữa Trái Đất và thế giới này giống như một lỗ sâu (wormhole, tạo một đường đi tắt trong không thời gian).

Cảnh giữa credits của Shang-Chi cũng gây tò mò cho người xem với tín hiệu bí ẩn được phát đi. Phần sau của phim nhiều khả năng sẽ tiếp nối các ý tưởng về đa vũ trụ. Trước mắt, khán giả sẽ lại gặp yếu tố này này ở hai phim sắp tới của Marvel là Spider-Man: No Way Home (2021) và Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (2022).

Sự tái xuất của Iron Fist?

Nhân vật Iron Fist do Finn Jones đóng phải nhận nhiều đánh giá tiêu cực.

Iron Fist (2017) được xem là một thất bại lớn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Series xoay quanh câu chuyện về siêu anh hùng giỏi võ cùng tên đã bị chê bai nặng nề suốt hai mùa. Nhưng với sự yêu thích dành cho nhân vật này trong truyện tranh, nhiều khán giả vẫn muốn Iron Fist tái xuất. Trong nguyên tác, anh từng cộng tác với Shang-Chi. Cùng giỏi võ nên họ thường được fan đặt cạnh nhau để so sánh trình độ.

Trong phim Shang-Chi, một nhân vật đã nhắc đến “các thành phố khác” trong cõi giới đặc biệt. Dựa trên mô tả về những nơi này, fan Marvel đồn đoán một trong số đó là K'un-Lun, địa điểm liên quan mật thiết đến Iron Fist. Shang-Chi có thể là điểm khởi đầu để Marvel giới thiệu lại về Iron Fist trong vũ trụ điện ảnh, sau lần thất bại đầu tiên.

Ngoài ra, một số nhân vật thân thiết Shang-Chi trong truyện tranh như Daredevil và Misty Knight cũng có thể góp mặt trong những phần sau, tạo thêm góc cạnh cho cuộc phiêu lưu của người hùng này.