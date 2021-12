Tương lai của phim không nói tiếng Anh

Bộ phim sinh tồn từ Hàn Quốc đang được giới chuyên môn tại Mỹ đánh giá cao. Tác phẩm nhận nhiều đề cử quan trọng, trong đó có Phim truyền hình xuất sắc của Quả cầu Vàng.

Theo Variety, các diễn viên trong Squid Game đã thành công, thu hút sự chú ý của khán giả thông qua những cuộc cạnh tranh máu me bằng trò chơi trẻ con. Giờ đây, các ngôi sao và nhà sản xuất đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt hơn mang tên cuộc chiến tranh giành giải thưởng.

Squid Game được đánh giá là series thành công nhất từ trước đến nay của Netflix. Tác phẩm hiện nhận nhiều đề cử, làm nên lịch sử dòng phim truyền hình và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho ông lớn phát trực tuyến, theo cây viết Michael Schneider.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk và bộ ba diễn viên chính bận rộn từ sau Squid Game. Ảnh: Variety.

Squid Game tại mùa giải thưởng

Theo Yonhap, bộ phim sinh tồn hiện được đề cử ba hạng mục tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 89. Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) đưa Squid Game vào cạnh tranh ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc. Lee Jung Jae được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc dòng phim truyền hình. Đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim truyền hình thuộc về diễn viên gạo cội Oh Yeong Su (người đóng vai ông trùm trong Squid Game).

Điều đáng nói, Squid Game là bộ phim truyền hình châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách Phim truyền hình xuất sắc. Những đề cử còn lại là tác phẩm được đánh giá cao trong năm như Lupin, The Morning Show, Pose và Succession.

Theo Korea Times, đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình của Hàn Quốc được Quả cầu Vàng chú ý. Giải thưởng là bàn đạp để tác phẩm có cơ hội xuất hiện ở giải Oscar.

Squid Game cạnh tranh cùng Succession, Lupin và Pose tại hạng mục Phim truyền hình xuất sắc của Quả cầu Vàng. Ảnh: Netflix, Amazon.

Các chuyên gia Hàn Quốc đang kỳ vọng Squid Game viết tiếp thành công của Parasite. Bộ phim từng giành bốn giải thưởng quan trọng của Viện Hàn lâm gồm Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc (năm nay được đổi tên thành Phim không nói tiếng Anh xuất sắc).

Hồi tháng 11, Squid Game nhận vinh dự đầu tiên tại Mỹ. Ban tổ chức giải Gotham trao cho bộ phim giải thưởng Loạt phim đột phá của năm. Tác phẩm sinh tồn đánh bại ứng cử viên mạnh gồm The White Lotus của HBO, The Good Lord Bird của Showtime và The Underground Railroad của Amazon Prime Video.

Theo Variety, Netflix đang sử dụng Squid Game làm bàn đạp để “gây sóng gió” trong mùa giải thưởng. Cho đến nay, chưa có dự án truyền hình không sử dụng tiếng Anh nào được đề cử (chưa nói đến chiến thắng) tại hạng mục chính của SAG, Quả cầu Vàng hay Primetime Emmys. Mọi thứ đang dần thay đổi khi Squid Game trở thành hiện tượng trên đất Mỹ.

Bên cạnh giải thưởng Gotham và đề cử Quả cầu Vàng, Squid Game chiến thắng giải Sự lựa chọn của người hâm mộ cùng nhiều đề cử khác tại Critics Choice Movie Awards. Theo ý kiến của chuyên gia, tác phẩm của đạo diễn Hwang Dong Hyuk có thể chiến thắng ít nhất một hạng mục trong tổng số các đề cử của mùa giải thưởng.

Phim không nói tiếng Anh về đâu?

Bela Bajaria - giám đốc điều hành hạng mục phim truyền hình toàn cầu của Netflix - nói ban lãnh đạo dự đoán được Squid Game là cú hít lớn trong khu vực. “Nhóm sản xuất ở Hàn Quốc luôn tự tin đây là cột mốc lớn. Đạo diễn Hwang Dong Hyuk có tầm nhìn rất rõ về việc này. Ông tin đây là bộ phim đặc biệt và sẽ tạo tiếng vang ở Hàn Quốc và toàn châu Á”, cô nói.

Song, giám đốc của Netflix cho rằng bản thân cô và đội ngũ sản xuất phim không thể hình dung và đoán trước được thành công của bộ phim ở nước ngoài. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Họ không tưởng tượng được tác phẩm truyền hình có quy mô lớn thế này.

Theo Variety, Squid Game thống trị các bảng xếp hạng xem nhiều và đứng đầu về độ phủ sóng truyền thông. Theo thống kế của Flix Patrol, tác phẩm sinh tồn dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 của Netflix tại Mỹ trong 24 ngày. Tại nước ngoài, phim đứng vị trí số một trên nền tảng tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Squid Game cũng là bộ phim được xem nhiều nhất trên toàn cầu trong lịch sử của nền tảng trực tuyến này. Tác phẩm thu về 1,65 tỷ giờ xem trong 28 ngày kể từ khi ra mắt vào ngày 17/9.

Bộ phim đồng thời là bước đệm giúp các diễn viên trong phim được biết đến toàn cầu. Hiện tại, đạo diễn Hwang và các ngôi sao Lee Jung Jae (đóng vai nam chính Gi Hun), Park Hae Soo (Sang Woo) và Jung Ho Yeon (Sae Byeok) bận rộn quảng bá bộ phim. Họ tham gia các cuộc phỏng vấn lớn ở Mỹ, bao gồm The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Bộ ba diễn viên chính xuất hiện tại các thảm đỏ, sự kiện lớn ở Los Angeles, Mỹ và đắt show quảng cáo.

Squid Game mở đường cho thành công của phim không nói tiếng Anh. Ảnh: Netflix.

“Lần đầu nghe đồng nghiệp nói Squid Game đứng top 1 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, tôi tự hỏi liệu điều đó có thật không, tôi có đang nằm mơ không. Điều đó thật đáng kinh ngạc. Tôi không ngờ tác phẩm mình nghĩ ra trong thời kỳ đen tối lại trở thành chương trình được chú ý toàn cầu”, Hwang Dong Hyuk nói với Variety.

Hwang Dong Hyuk cho rằng ông rất vui khi nghe nhiều khán giả nói rằng họ xem phim có phụ đề chứ không phải phiên bản lồng tiếng. Đạo diễn người Hàn Quốc hy vọng đây là cơ hội, khởi đầu mới để những bộ phim, câu chuyện của mọi quốc gia được khán giả khắp thế giới chia sẻ và thích thú.

Những năm qua, dịch vụ phát trực tuyến giúp những chương trình không nói tiếng Anh dễ dàng tiếp cận nhiều khán giả. Lượt người theo dõi phim nước ngoài trên Netflix tăng 71% so với năm 2018. Lượng khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc ở Mỹ tăng lên đến 200%.

Giám đốc điều hành cho rằng cô cảm thấy đây là thời điểm để Squid Game làm nên lịch sử, phá bỏ rào cản về các giải thưởng tại Mỹ. “Chúng tôi thực sự không thể tưởng tượng được việc bộ phim sẽ tranh giải tại Mỹ. Bây giờ mọi thứ đã xảy ra. Tôi yêu sự năng động và văn hóa của mọi bộ phim nói tiếng nước ngoài”, cô nói thêm.