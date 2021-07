Tương lai của những căn shophouse trung tâm 'thị trấn Địa Trung Hải'

Là mảnh ghép quan trọng của "thị trấn Địa Trung Hải", tâm điểm của thị trường BĐS nam đảo ngọc, những căn shophouse The Center có giá thuê cao trong 5 năm tới.

Trong tương lai, nam đảo là điểm đến của du lịch, giải trí, kinh doanh, nghỉ dưỡng chất lượng cao, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày, mang lại nguồn thu lớn và cơ hội sinh lời khi đầu tư.

Điểm sáng đầu tư trên thị trường BĐS

6 tháng đầu năm, thị trường Phú Quốc với tâm điểm là nam đảo thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo quan sát của ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nam đảo đang lột xác thành viên ngọc sáng của du lịch Việt, với hệ sinh thái quy mô, trị giá nhiều tỷ USD.

Trong xu hướng đầu tư vào địa ốc tại đây, phân khúc shophouse được quan tâm hơn cả. Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, nguồn năng lượng mới “tiếp sức” cho đảo ngọc là Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030, tổng diện tích điều chỉnh khoảng 700 ha. Trong 8 vị trí thay đổi quy hoạch, 5 điểm nằm tại nam đảo, dự báo đưa nơi đây trở thành trung tâm thương mại, du lịch mới của đảo ngọc.

Shophouse thuộc tổ hợp “thị trấn Địa Trung Hải” ở nam đảo có nhiều lợi thế.

Đón đầu quy hoạch đó, Sun Group tiếp tục nâng tầm hệ sinh thái du lịch cao cấp tại nam đảo, đồng thời phát triển tuyến đảo tại An Thới theo phong cách đảo tỷ phú kết nối thị trấn Địa Trung Hải. Nơi đây sẽ là điểm đến của du lịch, giải trí, kinh doanh, nghỉ dưỡng chất lượng cao, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày, mang lại nguồn thu lớn. Tất cả đều là lợi thế thương mại cho sản phẩm shophouse.

“Thị trấn Địa Trung Hải”, tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, gồm 3 mảnh ghép Sun Premier Village Primavera (đã hoàn thiện); Sun Grand City Hillside Residence (đang xây dựng) và các công trình biểu tượng như Cầu Hôn (đang xây dựng), Show Vortex (đang xúc tiến triển khai), Central Village, Tháp đồng hồ (đã hoàn thiện)...

Trong đó, tại dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence, The Center là phân khu shophouse duy nhất với 364 căn. Ví trí đắc địa của The Center không chỉ nằm ở các căn shophouse hướng biển tựa đồi mà còn là nơi hút toàn bộ khách từ 3 phân khu cao tầng The Hill, The Sky, The Sea với 8 tòa cao ốc.

Shophouse The Center hưởng lợi từ “bộ sưu tập” tiện ích của “thị trấn Địa Trung Hải”.

Ngoài ra, The Center hưởng trọn hệ thống tiện ích do hệ sinh thái mang lại. Tại đây, cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận chuỗi liên hoàn gần 60 tiện ích của thị trấn Địa Trung Hải, cũng như 50 công trình biểu tượng thuộc hệ sinh thái cao cấp trị giá nhiều tỷ USD của Sun Group.

Từ The Center, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc của núi non, trời biển. Trước mặt là bờ biển hoa lệ cùng bến cảng thịnh vượng Sun Premier Village Primavera. Phía sau, trên đồi là những tòa căn hộ cao tầng được thiết kế để trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc. Cách vài bước chân là nhà ga đi tuyến cáp treo Hòn Thơm kỳ vĩ.

Địa thế trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải bồi đắp thêm giá trị mới cho The Center khi trở thành điểm tụ, là tâm mạch hài hòa, mang đến những trải nghiệm giá trị trong từng bước chân.

Nam đảo là thỏi nam châm hút khách du lịch.

Với việc Phú Quốc là nơi thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa đón khách quốc tế từ tháng 10, chủ nhân The Center có thể nhìn thấy tương lai nhộn nhịp, sôi động nơi đây với 6 ngành: Lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành.

Bảo chứng bằng kinh nghiệm và tiềm lực tài chính

Ngoài những yếu tố nội tại, tính thời điểm và tận dụng ưu đãi sẽ giúp các nhà đầu tư tăng lực vốn. Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng, giá trị BĐS nam Phú Quốc sẽ dẫn đầu thị trường sau 2-3 năm tới. Những dự án hoàn thiện trong khoảng thời gian đó như The Center (tháng 3/2022) hứa hẹn đón đầu chu kỳ tăng giá.

Chuỗi lễ hội, sự kiện, show diễn Vortex độc đáo hàng năm ở thị trấn Địa Trung Hải mang đến lượng du khách lớn cho The Center.

Trong khi nhiều chủ đầu tư tạo ra các sản phẩm shophouse rồi phó mặc cho khách hàng xoay xở, kinh doanh, Sun Group lại bền bỉ chiến lược thâm canh “thổi hồn” vào vùng đất. Chủ đầu tư liên tiếp tổ chức những lễ hội văn hoá, các show trình diễn thời trang, nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Hưởng lợi từ chiến lược này, The Center sẽ sớm sầm uất, thu hút khách, từ đó có mức giá thuê cao. Chưa kể, nằm trong quỹ đất hiếm hoi được quy hoạch phát triển đô thị của Phú Quốc, nơi đây có tiềm năng gia tăng giá trị lớn, đồng nghĩa với việc mang lợi nhuận bền vững đến cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, chính sách bán hàng của chủ đầu tư Sun Group là ưu đãi lớn với khách hàng để có cơ hội sinh lời bền vững, khi hỗ trợ vay vốn 70% giá trị căn shophouse, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 40 tháng. Khi quyết định “xuống tiền”, khách hàng được chiết khấu 200 triệu đồng, miễn phí 60 tháng quản lý cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Với tiềm năng sẵn có, The Center sẽ sớm thiết lập mức giá mới trong tương lai gần.

Với những chính sách trên, cùng tiềm năng và sức hút từ bản thân dự án, giới phân tích xác định tỷ suất lợi nhuận có thể đạt được 15-20%, cao hơn so với chung cư thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng, đồng thời có thể gia tăng theo thời gian.

Theo đại diện Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam, nhà đầu tư chuyên nghiệp phải biết “chọn mặt gửi vàng”. Nhà đầu tư cần chọn thương hiệu uy tín như Sun Group, vì các giá trị về sự bền vững, kinh nghiệm triển khai, tiềm lực tài chính, đặc biệt là tính an toàn và pháp lý được đảm bảo.