Tương lai của 'Avatar' được củng cố

Đạo diễn James Cameron xác nhận doanh thu bùng nổ của "Avatar: The Way of Water" trở thành bản lề chắc chắn cho các phần phim sau.

Tương lai vững chắc của "Avatar". Ảnh: 20th Century Studios.

Screen Rant đưa tin phù thủy điện ảnh James Cameron xác nhận sau Avatar: The Way of Water, các phần phim tiếp theo được sản xuất theo đúng kế hoạch. Giới quan sát từng hoài nghi sự táo bạo của James Cameron và Disney khi lên kế hoạch cho 3 phần Avatar tiếp theo ngay từ khi Avatar: The Way of Water chưa ra mắt.

Thế nhưng trước con số ấn tượng về mặt doanh thu, Cameron đã gạt bỏ hoàn toàn những ngờ vực xoay quanh loạt phim về hành tinh Pandora. Sau khoảng 3 tuần công chiếu, bom tấn Avatar 2 vượt mốc 1,5 tỷ USD theo trang Box Office Mojo. Qua đó, Avatar 2 trở thành một trong 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

James Cameron sẵn sàng thực hiện các phần tiếp theo cho thương hiệu Avatar. Ảnh: JoBlo.

"Trước doanh thu khởi sắc từ Avatar: The Way of Water, tôi sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện các phần tiếp theo cho loạt phim. Tôi đã có định hướng lâu dài và biết mình làm gì trong 6, 7 năm tới. Chắc chắn chúng tôi sẽ sớm thảo luận với những người đứng đầu ở Disney cho Avatar 4 và 5. Hiện phần 3 đã bước vào giai đoạn xử lý hậu kỳ. Ngoài ra, chúng tôi bắt đầu xây dựng những hướng phát triển mới cho thương hiệu", Cameron chia sẻ.

Bom tấn Avatar: The Way of Water được tạo điều kiện khi các cụm rạp trên thế giới bổ sung thêm suất chiếu. Giới quan sát nhận định tác phẩm nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 2 tỷ USD Cameron đề ra trong thời gian ngắn.

Con cưng của đạo diễn James Cameron đã cho thấy tầm nhìn vượt xa thời đại khi làm phim. Hiệu ứng, kỹ xảo sau hơn một thập kỷ không chỉ đảm bảo về chất lượng mà vị đạo diễn còn mang đến những đột phá, cải tiến mới cho ngành điện ảnh.

Trước mắt, đạo diễn James Cameron bật mí Avatar 3 khai thác góc nhìn đối ngược khi giới thiệu bộ tộc Ash lấy cảm hứng từ ngọn lửa. Qua đó, kích thích sự tò mò của người hâm mộ khi khám phá phiên bản độc ác về người Na'vi.