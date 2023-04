Tương lai Chris Hemsworth sau nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Theo Page Six, Chris Hemsworth sẽ tái ngộ khán giả trong 4 dự án sắp tới - bao gồm diễn tiếp vai Thor trong phần mới nhất của Avengers, đóng phim tiểu sử về Hulk Hogan (chưa có tên chính thức), và 2 tác phẩm khác đang chờ lịch phát hành.

"Sau những dự án này, Chris không có kế hoạch đảm nhận thêm vai trò nào cả vì anh ấy biết mình có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer", nguồn tin nói.

Trong khi tài tử Australia chia sẻ với Vanity Fair rằng anh "không có ý định nghỉ hưu", song theo người thân cận, Hemsworth có thể đang đi theo hướng đó.

Tháng 11/2022, Hemsworth tuyên bố tạm dừng đóng phim sau khi phát hiện bản thân có 2 bản sao của gene ApoE4, nguy cơ cao mắc bệnh mắc bệnh Alzheimer. Anh kể biết được tình trạng này trong thời điểm đang quay phim tài liệu Limitless.

Ngôi sao khoác áo Thần Sấm tiết lộ ông nội của anh cũng mắc căn bệnh này: "Trong nhiều năm, ông không nhớ chúng tôi là ai, thậm chí cả con của mình. Điều đó thật đau lòng".

Theo Vanity Fair, Hemsworth nằm trong số 2-3% dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 10 lần so với những người không mang cả 2 bản sao của gen ApoE4.

Gần đây, khi tâm sự trên truyền thông, Hemsworth nói: "Kết quả xét nghiệm lần trước là dấu hiệu cho thấy tôi có khả năng mắc bệnh thoái hóa thần kinh trong tương lai hơn mọi người".

Nam diễn viên trấn an người hâm mộ rằng anh "có khả năng chiến đấu với bệnh Alzheimer cao gấp 8-10 lần". Hiện, anh chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi và ở cạnh gia đình.

"Tôi đã hoàn thành những dự án công việc mà mình ký hợp đồng trước đó. Bây giờ, tôi chỉ muốn đơn giản là được ở nhà, bên vợ và bọn trẻ", anh bày tỏ.

