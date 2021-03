Tượng gỗ Trung Kiên - địa chỉ sắm sản phẩm điêu khắc uy tín

Cơ sở sản xuất tượng gỗ Trung Kiên được xem là một trong những địa chỉ uy tín trên thị trường điêu khắc đồ gỗ hiện nay.

Trong dòng chảy đầy thử thách của đời sống nghệ thuật, điêu khắc dần có sự chuyển mình mạnh mẽ. Để tạo nên dấu ấn cạnh tranh trên thị trường, cơ sở sản xuất tượng gỗ Trung Kiên mang trong mình sức trẻ dồi dào cùng nỗ lực sáng tạo theo xu hướng hiện đại, tạo nên các loại tượng gỗ với đa dạng mẫu mã và kiểu dáng.

Tượng gỗ linh vật

Không ít người tin rằng các linh vật ẩn chứa sức mạnh tâm linh lớn có thể tác động đến nhiều khía cạnh trong đời sống, trong đó có tài lộc. Các doanh nhân thường chọn mua linh vật với hy vọng tăng khả năng nắm bắt tài lộc, tìm thấy mối làm ăn tốt hoặc các đơn đặt hàng lớn.

Tượng gỗ linh vật tại cơ sở sản xuất Trung Kiên.

Với những nét đục mềm mại, tỉ mỉ và khéo léo, nghệ nhân điêu khắc đã có thể tạo nên những tác phẩm sống động. Tại Trung Kiên, 3 tượng gỗ linh vật được yêu thích nhất là thiềm thừ, tỳ hưu và long quy. Những sản phẩm này vừa thích hợp để trưng bày, vừa có thể dùng làm quà tặng.

Tượng gỗ Phật

Di Lặc Ngũ Phúc đứng tiền vác đào gỗ nu hương là một những bức tượng gỗ gây chú ý tại Trung Kiên. Di Lặc Ngũ Phúc được các nghệ nhân chế tác bao gồm 5 đứa trẻ, tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh. Phúc thể hiện sự an nhàn, hạnh phúc. Lộc biểu tượng của may mắn về tiền tài, phát tài, phát lộc. Thọ biểu tượng cho sự trường thọ, sống lâu. Khang biểu thị mong muốn sức khỏe. Ninh biểu tượng cho cuộc sống bình an.

Các tượng Phật thể hiện sự uy nghiêm, bề thế.

Tượng Thần Tài

Hiện nay, nhiều gia đình và địa điểm kinh doanh thờ tượng Thần Tài, Thổ Địa. Việc thờ tượng Thần Tài mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng không đơn thuần là thờ tượng ở một góc nhà rồi ngày ngày vái lạy. Người thờ tượng Thần Tài cần biết rằng muốn có được tài phú phải siêng năng giúp đỡ, góp công sức hỗ trợ người khác, bởi bản chất của vạn sự là nhân quả.

Tượng Thần Tài khắc cùng dòng chữ “Vạn sự như ý” tại Trung Kiên.

Trong kinh Đức Phật dạy, người muốn có được giàu có phải biết bố thí tiền của. Nên nhiều người quan niệm nếu làm được điều này, người thờ tượng Thần Tài sẽ được Thần Tài gia trì, nhiều người ủng hộ và công việc kinh doanh thuận lợi.