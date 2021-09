Tướng Đức: 'Hàng ngày xe quân đội chở vũ khí, giờ chở su hào, cà rốt'

Nhắc đến bức tranh vui quân đội giúp dân đi chợ, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức ví xe quân đội hàng ngày chở vũ khí nhưng giờ chở su hào, cà rốt. Đó là việc làm thiết thực của bộ đội.

Những kết quả bước đầu từ việc huy động công an, quân đội giúp TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch được đại diện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 6/8.

Quân đội vận chuyển, phân phối khoảng 112 tấn vaccine

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức (Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng) cho biết Bộ Quốc phòng đã điều động trên 120.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ để tăng cường hỗ trợ cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng duy trì hàng nghìn tổ chốt, trong đó có 1.900 tổ chốt ở tuyến biên giới để kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, duy trì hàng nghìn chốt trong nội địa để tuần tra, kiểm soát, phục vụ việc cách ly tập trung ở các khu phong tỏa, góp phần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế người ra đường làm lây lan dịch bệnh…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức (Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng) cho biết bộ đã tổ chức 8 kho bảo quản vaccine và vận chuyển, phân phối khoảng 112 tấn vaccine để đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng. Ảnh: Tùng Hiếu.

Bộ Quốc phòng cũng triển khai 190 khu cách ly tập trung, các đơn vị đã nhường doanh trại đảm bảo việc ăn ở cho 190.000 lượt người; kịp thời điều động hàng nghìn y, bác sĩ, kỹ thuật viên; điều động 600 tấn vật tư trang thiết bị y tế, thuốc men chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Bộ đã thành lập 11 bệnh viện dã chiến, truyền nhiễm và trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô khoảng trên 6.000 giường bệnh để chia sẻ, hỗ trợ, giảm áp lực cho hệ thống y tế của địa phương…

Đồng thời, triển khai hơn 600 tổ quân y về các trạm y tế phường, xã để cơ động ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Riêng ở TP.HCM bố trí 475 tổ quân y tham gia vào trạm y tế lưu động của 312 xã, phường trên địa bàn TP.

Bộ Quốc phòng cũng tổ chức 8 kho bảo quản vaccine ở tại 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng thời vận chuyển, phân phối khoảng 112 tấn vaccine, đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng.

Với tinh thần quân đội chủ động tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tăng cường hàng trăm tổ quân y tiêm vaccine, hồi sức cấp cứu, tham gia xét nghiệm, thu dung, điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân; vận chuyển hàng nghìn tấn nông sản, hàng hóa, lương thực đến tận nơi ở của người dân…

Nhắc đến những bức tranh vui về quân đội giúp dân đi chợ mà cư dân mạng xây dựng những ngày qua, thiếu tướng Nguyễn Văn Đức ví von hàng ngày, các xe quân đội đựng vũ khí, trang bị nhưng giờ xe chở cà chua, su hào, cà rốt… “Đó là ghi nhận của bà con với việc làm thiết thực của bộ đội”, ông nói.

Huy động tối đa công an địa phương tham gia chống dịch

“Dịch bệnh ở tình trạng cấp bách, các lực lượng tại chỗ đã cố gắng hết mức cũng không thể đáp ứng được, nên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã điều động lực lượng vào hỗ trợ”, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, nói.

Ông cho biết kể từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, công an các địa phương phía Nam đã huy động tối đa quân số tham gia chống dịch với trên 200.000 chiến sĩ công an, tham gia trên tất cả trận tuyến. “Rất nhiều cán bộ chiến sĩ, nhiều đơn vị 3 tháng nay không nghỉ ngơi”, ông Xô chia sẻ.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, khẳng định công an nỗ lực hết sức, làm mọi việc để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc sống của người dân. Ảnh: Tùng Hiếu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch, Bộ Công an đã điều động hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ và hơn 2.500 học viên các trường công an tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân và hơn 600 cán bộ y tế công an tham gia điều trị Covid-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Sáng nay, hơn 900 cán bộ chiến sĩ công an, các lực lượng đã vào hỗ trợ cho 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An chống dịch, xuất phát từ đề nghị của các địa phương.

“Sự hiện diện của công an trên các lĩnh vực đã rõ, hiệu quả thì có lẽ để nhân dân và các cấp ủy, chính quyền đánh giá. Còn công an nỗ lực hết sức, làm mọi việc để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc sống của người dân sau khi dịch giảm đi”, người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ.