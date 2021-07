Tường đổ sập làm móp đầu 13 ôtô, ai chịu trách nhiệm?

Luật sư cho biết cần xác định nguyên nhân thiệt hại do yếu tố chủ quan hay khách quan gây ra, từ đó xác định quyền và nghĩa vụ bồi thường của những bên liên quan.

Rạng sáng 8/7, bức tường của trường Mầm non Mai Dịch nằm phía ngõ 245 Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đổ sập, đè lên nhiều ôtô đỗ tại vỉa hè. Vụ tai nạn khiến 13 ôtô bị móp đầu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đặt câu hỏi trong tình huống này, ai sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ xe.

Ai có trách nhiệm bồi thường?

Luật sư Hà Kim Tâm (Giám đốc Công ty Luật Onekey) cho biết để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cần làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do yếu tố chủ quan hay khách quan.

Nếu sự việc xảy ra do yếu tố chủ quan (bức tường xuống cấp, nhà trường biết nhưng không duy tu, gia cố công trình), chủ sở hữu công trình, cụ thể là trường Mầm non Mai Dịch, sẽ phải bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra theo Điều 605 Bộ luật Dân sự 2015.

Mức độ bồi thường sẽ tương ứng với mức độ lỗi mà đơn vị sở hữu công trình gây ra.

Bức tường đổ sập làm hư hỏng 13 ôtô đỗ trên vỉa hè. Ảnh: Hải Nam.

Nếu sự việc xảy ra do yếu tố khách quan (thời tiết, mưa to, gió lớn), những cá nhân, đơn vị có trách nhiệm liên quan là trường Mầm non Mai Dịch và chủ sơ sở trông giữ xe sẽ không phải bồi thường.

Trích dẫn khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, luật sư Tâm đánh giá các yếu tố tự nhiên như mưa bão là sự kiện bất khả kháng, xảy ra khách quan, con người không thể lường trước, khắc phục được. Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp thiệt hại do trường hợp bất khả kháng gây ra, người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường, trừ khi các bên có thỏa thuận hoặc luật có quy định khác.

Có được yêu cầu bảo hiểm chi trả thiệt hại?

Vậy trong trường hợp thiệt hại được xác định do yếu tố khách quan, đơn vị nào sẽ có trách nhiệm bồi thường?

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết nếu chủ xe cơ giới có mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ là đơn vị bồi thường tổn thất cho họ.

Nhiều xế hộp hạng sang hiệu BMW, Mercedes hư hỏng nặng sau sự việc rạng sáng 8/7. Ảnh: Hải Nam.

"Trong hợp đồng bảo hiểm vật chất, quy tắc bảo hiểm xe cơ giới đã quy định rõ các rủi ro được bảo hiểm, phạm vi bồi thường và cả các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Một số trường hợp loại trừ thường gặp gồm điều khiển xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành hiệu lệnh của CSGT", luật sư Lực phân tích.

Do đó, ông cho biết nếu khu vực vỉ hè cạnh cổng trường học không có biển báo cấm dừng, đỗ hoặc ngoài phạm vi 5 m tính từ cổng trường tiểu học Mai Dịch thì có các xe trên không vi phạm, không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Do tường đổ được xác định là tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe nên công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả thiệt hại theo nội dung hợp đồng đã ký kết với chủ xe.