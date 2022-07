Tướng công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi đầu tư tiền ảo

Gần đây xuất hiện nhiều người nước ngoài tạo lập các sàn giao dịch tiền ảo, mời người dân đầu tư. Sau thời gian, số tiền tăng lên, đến một mức nào đó, kẻ gian đánh sập sàn.

Chiều 6/7, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 6, khóa X bước sang phần thảo luận tổ. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là tình trạng tội phạm mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo qua điện thoại.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, đại biểu quận 12, đề nghị Công an TP.HCM đưa ra các án điểm nhằm răn đe, lấy lại lòng tin của người dân với cơ quan công quyền; đồng thời có hướng xử lý giảm thiệt hại cho người dân.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhận định thời gian qua, tình hình lừa đảo qua mạng diễn biến ngày càng phức tạp. Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an cấp quận, huyện cảnh báo người dân phương thức lừa đảo qua mạng như mạo danh cơ quan chức năng, cơ quan tiến hành tố tụng, lừa đảo dạng gửi quà biếu, chuyển tiền, kinh doanh tiền ảo…

Ông đề nghị người dân lưu ý cơ quan tiến hành tố tụng không mời người dân làm việc qua điện thoại, cũng không yêu cầu người dân chuyển tiền qua các tài khoản và không yêu cầu người dân cung cấp số tài khoản.

“Khi có những cuộc gọi đến xưng là công an mời gọi, yêu cầu chuyển tiền, số tài khoản, người dân nên tắt điện thoại và báo công an gần nhất hoặc theo đường dây nóng hoặc 113 của Công an TP.HCM”, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn khuyến cáo.

Thiếu tướng Nhàn cũng cảnh báo người dân cảnh giác với các hoạt động đầu tư tiền ảo. Theo ông Nhàn, gần đây xuất hiện nhiều người nước ngoài tạo lập sàn giao dịch tiền ảo, mời người dân đầu tư. Sau thời gian, số tiền tăng lên, đến một mức nào đó, kẻ gian sẽ đánh sập sàn để lấy tiền.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Long Hồ.

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý tội phạm thường gọi cho người dân, thông báo gửi các món quà có giá trị lớn. Sau đó tội phạm sẽ yêu cầu người dân chuyển tiền vào các số tài khoản để chiếm đoạt.

Ông Nhàn cho biết Công an TP.HCM vừa tổ chức sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm hồi cuối tháng 6.

Theo thống kê, số vụ tội phạm tại TP.HCM trong 6 tháng đầu năm là 1.901, giảm 363 vụ và giảm tỷ lệ 16,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành công an phá được 1.442 vụ án, chiếm tỷ lệ 75,8%, bắt hơn 2.350 tội phạm. Đối với tội phạm lừa đảo, Công an TP.HCM ghi nhận 177 vụ, bắt được 50 tội phạm.