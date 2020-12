Tường An Marvela đưa 'khu vườn dinh dưỡng tự nhiên' đến căn bếp

Từ “khu vườn dinh dưỡng tự nhiên”, những nguyên liệu được tinh luyện trở thành bộ đôi dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela, mang đến cho gia đình những món ăn thơm lành, bổ dưỡng.

Theo nghiên cứu của Nielsen, trong quý I, 49% người tiêu dùng xếp hạng sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu. Do đó, họ chú trọng chọn thực phẩm có nguồn gốc thực vật, nguyên liệu từ tự nhiên, không tạp chất. Một trong những sản phẩm có thể kể đến là dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela - được chắt lọc tinh túy từ “khu vườn dinh dưỡng tự nhiên”, giúp bữa ăn thơm ngon tròn vị và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả gia đình.

Từ sự chắt lọc nguyên liệu tự nhiên

Hành trình tạo ra dầu ăn Tường An Marvela xuất phát từ nỗ lực mang lại những giá trị tốt đẹp và dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Tường An mong muốn mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những gì tinh túy, chắt lọc nhất cho sức khỏe.

Hành trình tạo ra sản phẩm Tường An Marvela với nguyên liệu tự nhiên.

Bộ đôi dầu ăn dinh dưỡng và dầu đậu nành Tường An Marvela được chắt lọc từ những dưỡng chất quý giá của thiên nhiên. Mỗi sản phẩm đều trải qua hành trình từ “khu vườn dinh dưỡng tự nhiên” đến căn bếp yêu thương.

Hành trình khởi nguồn từ việc thu hoạch nguyên liệu tự nhiên và chuyển đến nhà máy để ép lấy dầu thô và xử lý sơ bộ. Những nguyên liệu thô đạt chuẩn quốc tế được chuyển về đến Việt Nam, trải qua công đoạn tinh luyện hiện đại, phối trộn và tối ưu hóa vi chất dinh dưỡng. “Quả ngọt” mà người tiêu dùng thụ hưởng là những món ăn thơm lành, đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

Đến bộ đôi dầu ăn "chuẩn tự nhiên, chuẩn an toàn"

Luôn theo đuổi những điều tốt đẹp vì sức khỏe người tiêu dùng, bộ đôi dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela là thành quả của hành trình dài tỉ mẩn và tâm huyết của đội ngũ Tường An. Sự ra đời của bộ đôi dầu ăn Tường An Marvela đánh dấu chuẩn mới của thực phẩm - “chuẩn tự nhiên, chuẩn an toàn”.

Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela được chắt lọc hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên.

Dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela được chiết xuất từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên gồm dầu đậu nành, dầu hướng dương và dầu olein, giàu vitamin E tự nhiên, bổ sung vitamin A, cùng nguồn dưỡng chất thiết yếu bảo vệ cơ thể khỏe mạnh.

Trong khi đó, dầu đậu nành Tường An Marvela được chiết xuất từ 100% hạt đậu nành tự nhiên, giàu chất béo không bão hòa omega 3-6-9, mang đến nguồn dưỡng chất tự nhiên tốt cho tim mạch (theo số liệu công bố của Tường An).

Dầu đậu nành Tường An Marvela chiết xuất từ hạt đậu nành tự nhiên.

Bộ đôi dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela không chất bảo quản, không cholesterol và không acid béo chuyển hóa (trans fat) an toàn cho sức khỏe người dùng theo khuyến nghị của FDA.