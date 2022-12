Tường An lan tỏa thông điệp 'Cát Tường An Khang' dịp Tết 2023

Lời chúc đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt, mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Cùng khám phá ý nghĩa câu chúc Tết “Cát Tường An Khang” từ thương hiệu quốc dân Tường An.

Lời chúc Tết thường gửi theo những ước nguyện về một năm mới hạnh phúc cùng những điều tốt lành. Là một trong những câu chúc ý nghĩa nhất mà mọi người thường trao nhau mỗi dịp Tết đến, “Cát Tường An Khang” chính là tín hiệu tích cực cho năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc.

Ý nghĩa của “Cát Tường” và “An Khang” trao nhau mỗi dịp Tết

Tết là thời điểm ta tạm gác lại những bộn bề của năm cũ để chào đón những điều tích cực trong năm mới. Thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời cũng là thời khắc ta mang trong mình những ước mơ, hoài bão mới.

Chính vì lẽ đó, phong tục chúc Tết đầu năm được hình thành. Họ trao nhau những lời chúc tốt đẹp mong gia đình, bạn bè và người thân đạt được ý nguyện. Đây là một nét đẹp văn hóa được lưu truyền nghìn đời, qua bao thế hệ và cứ thế mọi người trao nhau những lời chúc tốt đẹp đầy ý nghĩa.

Câu chúc “Cát Tường An Khang” lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu Tường An - “Tường” trong “Cát Tường”, “An” trong “An Khang”, cùng hình ảnh chú voi tượng trưng cho sức mạnh, sự thông thái, thành công và thịnh vượng. Theo từ điển Hán - Việt, “Cát” (Kiết) mang nghĩa là điềm tốt, phước lành hay điều lành. “Cát Tường” chỉ những điều may mắn, tốt lành trong năm mới.

Trong khi đó, “An Khang” đại diện cho sự khỏe mạnh bình an, yên ổn mặt tinh thần. “Tết có Tường An, Cát Tường An Khang” chính là tín hiệu tích cực cho một năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc với mọi người.

“Cát Tường An Khang” - lời chúc ý nghĩa cho một năm mới rực rỡ, thành công và ngập tràn hạnh phúc.

"Cát Tường" cho gia đình hạnh phúc, tình duyên tốt đẹp

Đối với thế hệ trẻ, chúc nhau “Cát Tường” mang nghĩa cầu chúc những điều tốt đẹp và may mắn về khía cạnh tình cảm, gia đình hay công việc. Đặc biệt, với những người trẻ còn độc thân, “Cát Tường” ngoài ý chúc may mắn còn là tín hiệu cho một mối lương duyên tốt đẹp. Hơn thế nữa, trong khía cạnh sự nghiệp, lời chúc “Cát Tường” cũng là mong đối phương có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi và gặp nhiều điều may.

Khi đã trưởng thành hơn, chúc nhau “Cát Tường” cũng là chúc cho gia đình hạnh phúc, thuận hòa có thêm niềm vui mới; là khoảnh khắc khi cả nhà được quây quần bên mâm cơm ấm cúng hay đơn giản là sự yên ấm, an vui của đôi vợ chồng trẻ trong căn bếp nhỏ.

Chúc nhau “Cát Tường” là trao nhau những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

"An Khang" cho gia đình sức khỏe, tài lộc dồi dào

Trải qua hai mùa Tết “lạ lùng” vì Covid-19, mọi người càng có xu hướng chúc nhau “An Khang”, dồi dào sức khỏe. Trong đó “An” có nghĩa là bình an, yên ổn về mặt tinh thần, “Khang” đại diện cho khỏe mạnh về thể chất.

Với người lớn tuổi, chúc “An Khang” là mong cho ông bà sống lâu trăm tuổi, bố mẹ dồi dào sức khỏe, mong thầy cô luôn tràn đầy năng lượng, một năm mới bình an, yên ấm. Với người trẻ, chúc nhau “An Khang” ngoài mong ước sức khỏe còn là lời động viên tinh thần để vượt qua mọi thử thách, đạt những kỳ tích trong công việc và cuộc sống.

Trên hết, trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức và tình hình dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, mọi người càng cảm nhận rõ tầm quan trọng của sức khỏe thể chất và tinh thần, bởi vậy câu chúc “An Khang” sẽ càng thêm ý nghĩa.

Chúc nhau “An Khang” để năm mới bình an, sung túc.

Tường An gửi gắm hạnh phúc cho mọi người

Năm mới là thời khắc cho những hy vọng và mong ước về một hành trình khởi sắc trên mọi phương diện. Người mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc, người mong cho sự nghiệp hanh thông, kinh doanh phát đạt hay ước mong gặp được những mối duyên lành. Chính vì lẽ đó, Tết luôn mang những năng lượng kỳ diệu, tươi sáng để những lời chúc đầu năm càng thêm ý nghĩa.

Trở lại thị trường Tết 2023, Tường An tiếp tục lan tỏa thông điệp "Tết có Tường An, Cát Tường An Khang" với niềm tin một mùa xuân mới sẽ về trên quê hương Việt Nam, khép lại một năm cũ đã qua và mở ra hành trình mới tươi sáng đầy khởi sắc phía trước.

Trong thời khắc đó, mọi người vẫn không quên trao nhau những lời chúc đầu xuân tốt đẹp, an lành. Đặc biệt, sau một năm đầy thử thách, tình nghĩa giữa người với người, giá trị của niềm tin và sức lan tỏa của năng lượng tích cực lại được cảm nhận sâu sắc hơn.

“Tết có Tường An, Cát Tường An Khang” sẽ là tín hiệu tích cực cho một năm mới rực rỡ, an vui và ngập tràn hạnh phúc.