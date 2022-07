Tưới xăng lên người bạn rồi châm lửa đốt

Sau khi dùng cưa tay gây thương tích cho anh T., Thức tưới xăng lên nạn nhân rồi châm lửa.

Ngày 10/7, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cho biết vừa bắt giữ Hoàng Văn Thức (SN 1996, ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) theo lệnh bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cố ý gây thương tích.

Hoàng Văn Thức theo lệnh truy nã của công an huyện Hòa An, Cao Bằng.

Theo kết quả điều tra, tối 15/3, do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Văn Thức dùng cưa tay chém vào tai, cổ của anh H.V.T. (SN 1997).

Sau đó, Thức tưới xăng lên nạn nhân rồi châm lửa. Hậu quả, anh T. bỏng toàn thân, bị tổn hại sức khỏe trên 32%.

Ngày 20/5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa An đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thức nhưng nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn Thức khi anh ta lẩn trốn tại Phố Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Vụ việc đang được Công an huyện Hòa An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.