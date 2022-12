Tuổi trẻ rực rỡ với những chuyến đi cùng Toyota Raize

Tuổi trẻ sẽ thêm rực rỡ sắc màu với những chuyến đi. Trên hành trình đó, Toyota Raize là bạn đồng hành giúp người trẻ hiện thực hóa mong muốn khám phá thế giới.

Bạn chỉ sống một lần trên đời (You only live once - YOLO) từ lâu đã trở thành một phương châm sống của nhiều bạn trẻ. Vì ai cũng chỉ có một tuổi trẻ để trải qua, thay vì để nó trôi qua một cách lãng phí, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cách sống tích cực với những chuyến đi khám phá.

Với một phương tiện phù hợp, hành lý gọn gàng gồm một vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân, nhiều người đã có những chuyến đi thú vị để ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, biết thêm những câu chuyện ở những vùng đất mới. Ở đó, việc chọn một chiếc ôtô phù hợp để đồng hành suốt chặng đường là điều quan trọng.

Bạn đồng hành trên mọi chặng đường

Lê Hoàng là một phóng viên ảnh. Do tính chất công việc, anh thường xuyên phải di chuyển khắp nơi. Cộng với niềm đam mê dành cho ôtô, anh đã cố gắng tiết kiệm để sở hữu một chiếc xe cho mình. Ở độ tuổi 24, Lê Hoàng chọn Toyota Raize làm bạn đồng hành cho hành trình khám phá thế giới của bản thân.

Việc tác nghiệp ở nơi xa không còn là trở ngại với Lê Hoàng bởi anh có thể chủ động về phương tiện. Không chỉ vậy, chiếc Toyota Raize này còn cùng Lê Hoàng đến khắp nơi trên những chuyến du lịch. Với một chiếc xe bền bỉ như Toyota Raize, anh đã có tuổi trẻ thú vị khi được đi nhiều nơi, tìm hiểu những điều mới lạ.

Toyota Raize là người bạn đồng hành trong những chuyến du lịch của bạn trẻ.

Lê Hoàng ấn tượng với Toyota Raize ngay khi nhìn thấy phần ngoại thất của chiếc xe này. Đây là chiếc SUV cỡ nhỏ có dải đèn LED mảnh, cá tính ở trước và sau. Một lưới tản nhiệt lớn ở phía trước cùng bộ mâm 17 inch dạng phay cách điệu chuyển động càng tôn lên sự năng động, mạnh mẽ của chiếc xe này.

Kể từ khi sở hữu Toyota Raize, chiếc xe trở thành một nguồn cảm hứng trong cuộc sống của Lê Hoàng. Anh chia sẻ: “Với Raize, tôi đã trót ‘phải lòng’ từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế xe rất trẻ trung, phù hợp với độ tuổi cùng những đường nét trên xe cá tính, cũng phù hợp phong cách của tôi”.

Toyota Raize có đường nét thiết kế cá tính.

Chiếc xe phù hợp cho mọi người

Toyota Raize là chiếc xe phù hợp cho mọi người vì kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong đô thị và phù hợp với những chuyến đi chơi. Nhờ có vị trí ghế đặt cao, tầm nhìn thoáng đãng cùng cảm biến và hệ thống cảnh báo điểm mù hoạt động hiệu quả, chiếc xe đồng hành tốt cùng người lái trong giờ cao điểm với lưu lượng giao thông lớn.

Đặc biệt, xe có khoang nội thất thoải mái phù hợp với những chuyến đi xa. Vô lăng nhẹ nhưng đủ lực siết, chân ga nhạy mang lại cảm giác lái thoải mái. Ngoài ra Toyota Raize có lẫy số để dễ dàng vượt xe trên cao tốc và đường đèo.

Toyota Raize có kích thước nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong phố.

Bên cạnh đó, xe có gầm cao để di chuyển linh hoạt tới nhiều địa điểm, động cơ tăng áp 1.0 đủ để di chuyển trong thành phố và thậm chí cả những con đèo quanh co. Với những ai thích sự chủ động, có thể dùng lẫy chuyển số thể thao ngay trên vô lăng cũng như chế độ Power mode rồi tận hưởng hành trình.

Ngoài ra, xe trang bị hệ thống an toàn đủ để người lái chủ động xử lý trong tình huống trên đường cũng như hệ thống giải trí giúp những thành viên trên xe không mệt mỏi trong những chuyến đi xa. Điều quan trọng không kém là khoang nội thất rộng để chứa đủ hành lý cho những chuyến đi dài.

Có thể nói, với Toyota Raize, người dùng có được sự an tâm trong những chuyến đi để trải nghiệm mỗi ngày với chiếc xe luôn trọn vẹn và giàu cảm xúc. Đây chính là trợ thủ đắc lực của chủ sở hữu trong cả công việc và cuộc sống.