Tuổi trẻ của Madonna

Nhân dịp Madonna bước sang tuổi 63, tạp chí L'Officiel Mỹ đăng loạt ảnh thời trẻ của nữ hoàng nhạc pop. Sau 40 năm hoạt động nghệ thuật, bà vẫn giữ nhiều kỷ lục về âm nhạc.

Người phụ nữ làm được tất cả

Ngày 16/8 là sinh nhật lần thứ 63 của ngôi sao nhạc pop Madonna. Tạp chí L'Officiel Mỹ đăng loạt ảnh thập niên 1980-1990 của nữ ca sĩ. Đây là thời kỳ hoàng kim của Madonna, bà ở đỉnh cao cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Theo L'Officiel, vốn được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop, Madonna có những bước tiến dài trong ngành công nghiệp âm nhạc, đại diện cho nữ quyền thập niên 1980. Âm nhạc của bà đa dạng chủ đề từ xã hội, chính trị, tôn giáo cho đến tình dục. Bà còn tiên phong đưa những buổi diễn mang tính nữ quyền lên sân khấu lớn. Ngoài việc là một trong những ca sĩ mang tính biểu tượng nhất của văn hóa pop đương đại, Madonna còn là nhạc sĩ, vũ công, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và nữ doanh nhân. L'Officiel Mỹ cho rằng người phụ nữ này có thể làm được tất cả. Tuy nhiên, thuở ban đầu, bà không có ý định dấn thân vào âm nhạc.

Những ca khúc mang tính biểu tượng

Năm 1978, Madonna chuyển đến thành phố New York. Ở tuổi 19, Madonna dự định phát triển sự nghiệp trong vai trò vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi thử sức với tư cách là ca sĩ, tay trống của nhóm Breakfast Club, bà bắt đầu có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Năm 1980, Madonna rời ban nhạc rock và hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Năm 1983, bà phát hành album đầu tay Madonna, sau đó gây tiếng vang với hàng loạt album, đĩa đơn ăn khách. Những cái tên như Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray of Light (1998), Music (2000)... gắn mãi với sự nghiệp của nữ ca sĩ. Bà được truyền thông quốc tế trao cho danh xưng nữ hoàng nhạc pop vì những màn trình diễn mang tính biểu tượng, sự tiên phong trong lĩnh vực âm nhạc. Theo L'Officiel Mỹ, những bài hát vượt thời gian của Madonna bao gồm Like a Virgin, Hung Up, Vogue, Material Girl, Take a Bow, Frozen và 4 Minutes.

Di sản của Madonna

Năm 2022, để kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật, Madonna dự định hợp tác với Warner Music Group, đưa toàn bộ đĩa hát của mình vào danh mục công ty. Theo L'Officiel, trong năm tới, nữ hoàng nhạc pop phát hành các phiên bản cao cấp hơn của album làm nên tên tuổi. Ngoài ra, bà dự định tổ chức nhiều sự kiện để nhớ lại sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ. Madonna cũng phát hành một bộ phim tài liệu tên Madame X. Tác phẩm nói về cuộc đời, sự nghiệp nữ ca sĩ phát hành vào tháng 10 trên dịch vụ phát trực tuyến Paramount+. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Madonna còn được chú ý khi lấn sân sang diễn xuất. Với xuất phát điểm Despently Seeking Susan (1985), nữ ca sĩ tiếp tục đóng vai chính trong Evita (1996), Who's That Girl (1987) và Dick Tracy (1990)... Hiện tại, Madonna vẫn giữ kỷ lục là nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại và là nghệ sĩ solo có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của kỷ lục Guinness thế giới.