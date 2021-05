Tuổi trẻ của Britney Spears

1998 là năm đánh dấu Britney Spears bước vào thời kỳ rực rỡ của sự nghiệp, nhất là sau khi cô ký hợp đồng với hãng Jive Record và thu âm album đầu tay Baby One More Time. Baby One More Time hiện bán được 10 triệu đĩa đơn trên toàn cầu và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại, theo Billboard. Ca khúc cũng nhận đề cử giải Grammy hạng mục Giọng ca nhạc pop nữ xuất sắc. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của công chúa nhạc pop.