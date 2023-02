Tuổi thơ khó khăn của diễn viên 'The Glory'

Jung Sung Il nổi tiếng sau thành công của "The Glory". Nam diễn viên cho biết anh lớn lên trong nghèo khó, không có ý định theo đuổi hoạt động nghệ thuật.

Theo Insight, diễn viên Jung Sung Il vừa góp mặt trong chương trình You Quiz on the Block. Trong cuộc trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, nam chính The Glory chia sẻ về câu chuyện tuổi thơ và hành trình đến với nghề diễn.

Jung Sung Il cho biết anh lớn lên trong nghèo khó. Mẹ nam diễn viên bị bệnh nặng và phải thường xuyên đến bệnh viện để điều trị. Cha anh hiếm khi có mặt ở nhà. Anh và các chị em trong nhà sống chung với bà.

Nam diễn viên kể một kỷ niệm anh không bao giờ quên về quá khứ vất vả của mình. Khi còn nhỏ, trong một lần đói khát và không có một ai để nhờ cậy, anh đã quyết định uống nước trên một vũng nhỏ ở vỉa hè.

"Lúc nhỏ, tôi thậm chí không có nổi một ước mơ. Tôi quá bận rộn trong việc mưu sinh. Vào năm cuối của trung học, mẹ tôi khỏi bệnh và trở về nhà. Bà khuyên tôi theo học đại học. Chị gái thì gợi ý tôi học ngành mỹ thuật và diễn xuất", Jung Sung Il nhớ lại.

Nam diễn viên 43 tuổi thừa nhận quá khứ nghèo khó đã hình thành nên đức tính chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực của anh về sau.

Jung Sung Il (sinh năm 1980) bắt đầu con đường diễn xuất từ năm 2002 song không được khán giả biết đến rộng rãi. Anh góp mặt trong một số phim, có thể kể đến như A Frozen Flower, Different Dreams...

Trong phim, Jung Sung Il vào vai Ha Do Young, chồng của ác nữ Park Yeon Jin. Là một giám đốc điều hành cũng là "bạn đời" của kẻ đã hủy hoại cuộc đời Moon Dong Eun, anh phải đối mặt với mối nguy hiểm đang đe dọa hạnh phúc gia đình. Bi kịch xảy ra khi chính anh cũng bị cuốn vào cuộc trả thù đã được lên kế hoạch của Dong Eun.

Vai diễn của anh chiếm được cảm tình từ khán giả qua những tương tác với nữ chính.

Qua các cảnh quay, khán giả nhận thấy Ha Do Young không phải người lương thiện. Bởi vậy, người xem tò mò nhân vật này sẽ phát triển như thế nào trong phần sau.