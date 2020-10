Tuổi thơ cơ cực của ba tài tử 'Fast & Furious'

The Rock phải trộm thức ăn vì túng quẫn, Vin Diesel không rõ mặt cha ruột, trong khi tuổi niên thiếu của Jason Statham gắn liền với gánh hàng rong.

Chân dung

Thương hiệu Fast & Furious đưa tên tuổi The Rock, Vin Diesel và Jason Statham đến gần hơn với khán giả yêu dòng phim hành động. Tưởng chừng chỉ có sự nghiệp, thân hình cơ bắp và tính cách rắn rỏi tương đồng, giữa họ còn giống nhau ở xuất thân cơ cực.

Cũng chính nhờ điều đó, cả ba tài tử mới đủ quyết tâm theo đuổi ước mơ và chạm đến đỉnh cao danh vọng như hôm nay.

The Rock

Một tuần nay, The Rock hồi tưởng quá khứ bằng những bức ảnh chụp thuở anh còn "răng sún". Từ bé, người đàn ông sinh năm 1972 đã có ngoại hình vượt trội, gương mặt sống động và hài hước.

Anh chú thích trong một khoảnh khắc: "Trở lại năm 7 tuổi ở Hawaii, trông tôi thật ngộ nghĩnh với răng khểnh và áo sơ mi aloha. Không thể tin được cậu nhóc này lớn lên lại trở thành người đàn ông quyến rũ nhất thế giới".

Chỉ mới 15 tuổi, ngôi sao tên thật Dwayne Johnson đã cao 1,9 m, nặng 90 kg cùng khối cơ bắp vạm vỡ. Điều đó khiến anh bị xa lánh. Tài tử nhớ lại: "Khi tôi nhập học trường mới, mọi người đều đối xử như thể tôi bị dịch hạch và tránh xa tôi vì họ tưởng tôi là cảnh sát chìm".

Những bức ảnh lúc nhỏ được The Rock chia sẻ. Ảnh: Instagram NV.

Tuy luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan, song ít ai biết tuổi thơ với The Rock là chuỗi ngày mưu sinh vất vả.

The Rock kể trên Daily Express rằng khi gia đình phá sản, anh đau đớn chứng kiến mẹ cố tự tử. Anh thấu hiểu cảm giác không có mái nhà che nắng mưa, thấy cha buồn bã, mẹ bật khóc bất lực.

Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân lâm vào cảnh túng quẫn tới không còn gì để ăn. Đến nỗi, The Rock còn lẻn vào hàng tạp hóa trộm thịt bò sống vì chẳng còn một xu dính túi.

"Tôi từng đi ngủ bụi, chui rúc trong ôtô cạnh bãi rác", ngôi sao Fast & Furious nói trong xót xa.

Đón sinh nhật tuổi 48 hồi tháng 5, ông bố ba con trải lòng về tuổi trẻ: "Tôi từng bị bắt vì thói ngang tàng năm 13 tuổi. Một năm sau, gia đình tôi phải khăn gói rời quê hương Hawaii do kinh tế quá khó khăn".

Còn hiện tại, Forbes thống kê The Rock bỏ túi 87,5 triệu USD trong một năm, tiếp tục giữ ngôi vươn ở danh sách những sao nam kiếm tiền giỏi nhất.

Bàn về thành công của mình, anh khiêm tốn: "Thành công không phải lúc nào cũng cần sự vĩ đại. Nó là về sự kiên định. Liên tục làm việc chăm chỉ dẫn tới thành công. Sự vĩ đại sẽ đến theo đó".

Vin Diesel

Vin Diesel - đối thủ hàng đầu của The Rock ở địa hạt phim hành động, cũng vươn lên từ mảng ký ức nhuốm màu buồn thương.

Trong giấc ngủ, siêu sao Fast & Furious thường mơ thấy cảnh bị những đứa trẻ đồng trang lứa trêu không có cha. Vin Diesel lớn lên mà không biết mặt cha ruột. Ông đã bỏ đi khi nghe tin mẹ anh mang thai và kể từ đó không bao giờ quay lại.

Bà Delora Sherleen - mẹ Vin Diesel - đáng nhẽ đã phá thai vì quá tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc Sherleen cũng sáng suốt giữ lại vì cảm nhận được sự sống của hai sinh linh bé bỏng.

Phong cách của Vin Diesel gắn liền với chiếc đầu trọc. Ảnh: Amomama.

Vin Diesel có người anh song sinh khác trứng tên Paul Diesel. Trong khi Paul trắng trẻo, thừa hưởng các nét đẹp của người da trắng, Vin lại có đặc điểm khuôn mặt của người da đen, giọng nói của dân gốc Phi và mái tóc xoăn đặc trưng xứ Nam Mỹ.

Tài tử mang trong mình 3 dòng máu Scotland, Anh và Đức, và tự nhận bản thân "chắc chắn là một người dân tộc da màu".

Khác biệt về ngoại hình khiến nam diễn viên bị bạn học xa lánh, tẩy chay, thậm chí bắt nạt mỗi ngày. Cách duy nhất để Vin trở nên mạnh mẽ là cắt phăng bộ tóc xoăn và chỉ để đầu cua, ra vẻ bặm trợn hung dữ.

Tài tử đâu thể ngờ chiếc đầu trọc ấy đã trở thành thương hiệu của riêng anh trong các tác phẩm bom tấn Hollywood.

Nay, khi đã vươn lên vị trí đáng mơ ước trong sự nghiệp, "gã titan hành động" phải thầm cảm ơn cha dượng Irving H. Vincent. Ông đã xuất hiện lúc mẹ con Vin Diesel khó khăn nhất và họ bỏ qua mọi lời đàm tiếu để trở thành một gia đình.

Cảm động trước tình cảm của cha dượng, ngôi sao tên thật Mark Sinclair đã lấy họ của ông làm nghệ danh (Vin trong Vincent).

Jason Statham

May mắn hơn Vin Diesel, Jason Statham sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Nhưng lớn lên giữa thời điểm thị trấn Shirebrook (Derbyshire, Anh) vẫn nghèo, nên ngoài giờ học, anh phải cùng cha bán hàng rong để trang trải cuộc sống.

Ở những khu chợ đen tại Derbyshire vài chục năm trước, người ta nhìn thấy hình ảnh hai cha con Jason đẩy xe hàng đồng hồ, nước hoa và trang sức giả đi bán. Bằng tính cách nhanh nhảu, dẻo miệng, Jason đã bán được rất nhiều hàng.

Tài tử sinh năm 1967 cũng sớm nhận ra niềm đam mê mãnh liệt với thể thao. Anh chơi giỏi bóng đá, võ thuật, cờ vua, nhưng nổi bật nhất là bơi và nhảy cầu. Jason từng nằm trong đội tuyển Olympic nhảy cầu quốc gia của Anh 12 năm liền.

Jason Statham là vận động bơi lội cấp quốc gia. Ảnh: BBC.

Với bộ môn dưới nước, tài tử Fast & Furious từng là vận động viên lặn đứng thứ 12 trên thế giới. Anh được đại diện cho đất nước tham dự Commonwealth Games tại Auckland năm 1990 cùng các kỳ Thế vận hội Seoul 1988, Barcelona 1992 và Atlanta 1996.

"Thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia là trải nghiệm tuyệt vời và dạy cho tôi tính kỷ luật, sự tập trung và giúp tôi tránh khỏi rắc rối", anh nói trên IGN năm 2003.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, chiều cao 1,78 m, Jason không mất nhiều thời gian để trở thành người mẫu cho thương hiệu quần áo French Connection. Một số nhãn hàng khác cũng quyết định hợp tác với anh.

Cơ duyên diễn xuất đến khi Jason được một ông chủ hãng thời trang giới thiệu với đạo diễn nổi tiếng người Anh - Guy Ritchie.

Ở tuổi 31, Jason mới có vai diễn đầu tiên trong Lock, Stock and Two Smoking Barrels và bắt đầu tỏa sáng với loạt phim tội phạm như Revolver, Snatch, Ghosts of Mars... Năm 2002, dự án ăn khách The Transporter giúp cho vai Frank Martin của Jason thành biểu tượng của dòng phim hành động.

Tính tới nay, anh đã đồng hành với thương hiệu Fast & Furious ba phần là 6,7, 8. Tuy nhiên, cùng với The Rock, Jason cũng xác nhận không tham gia phần phim thứ 9 vì bận lịch cá nhân.