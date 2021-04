Tuổi già chăn ngan vịt của tài tử từng là 'báu vật giới giải trí'

Triệu Văn Tuyên tình cờ được đạo diễn Lý An mời tham gia phim "Hỷ yến", từ đó gắn bó với nghệ thuật.

Ngày 16/4, iFeng đưa tin tài tử Đại Minh cung từ hiện sống ở Ninh Ba, Chiết Giang. Cách đây gần 3 năm, Triệu Văn Tuyên đã bán biệt thự ở Bắc Kinh, mang thú cưng về vùng quê hẻo lánh sinh sống.

Khu biệt thự của ông có tổng diện tích hơn 800 m2, gồm hai tầng với 7 phòng. Triệu Văn Tuyên sống cùng người giúp việc, quản gia và tài xế. Ở đây, nam diễn viên kiếm thu nhập bằng việc nuôi một đàn ngan vịt, bồ câu và trồng 50 gốc anh đào.

Cuộc sống điền viên của Triệu Văn Tuyên. Ảnh: Sina.

Trước khi nghỉ hưu, Triệu Văn Tuyên đã cống hiến nhiều vai diễn hay, chinh phục khán giả bằng tài nghệ diễn xuất lão luyện, phong cách điềm đạm nhưng cũng đầy cá tính.

Mỹ nam màn ảnh một thời

Theo Baidu, Triệu Văn Tuyên sinh năm 1960 tại Đài Loan. Năm 1992, khi đang là tiếp viên hàng không, ông bay cùng chuyến với đạo diễn Lý An. Lý An bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất của Triệu Văn Tuyên, do đó ngỏ lời mời ông tham gia thử vai.

Triệu Văn Tuyên có ngoại hình cao lớn, điển trai, đầy tri thức.

Khi đó, Triệu Văn Tuyên đã 32 tuổi nên không có ý định chuyển nghề, nhưng Lý An ra sức thuyết phục, còn sắp xếp để tài tử học một khóa diễn xuất trong 2 tháng. Sau đó, đạo diễn Lý để Triệu Văn Tuyên tham gia phim Hỷ yến.

Khi ra mắt, tác phẩm đạt thành công vang dội. Hỷ yến đoạt giải Gấu Vàng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại LHP Berlin, giải Phim truyện hay nhất của giải Kim Mã, Đài Loan. Từ đó, Triệu Văn Tuyên bước vào ngành giải trí.

Sau Hỷ yến, Triệu Văn Tuyên còn góp mặt trong các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc như Lôi Vũ, Tống gia hoàng triều, Cách mạng Tân Hợi, Ảo vọng quyền lực, Vua tiền, Đại Minh cung từ, Ẩm thực nam nữ, Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng...

Trong đó, China Net Review đánh giá ông là người diễn Tôn Trung Sơn ấn tượng nhất màn ảnh. Đây cũng là vai diễn gắn bó với tên tuổi của Triệu Văn Tuyên. Trang Netease Entertainment gọi ông là "báu vật giới giải trí".

Nam diễn viên không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng có sự thể hiện xuất sắc nhiều dạng nhân vật.

Nam diễn viên giành nhiều giải thưởng, được vinh danh trong sự nghiệp nhiều lần như giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Trường xuân Trung Quốc (2008), Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải (2007), và giải Bách Hoa (2012). Vừa qua, khán giả có dịp gặp gỡ nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ trong Đại Tống cung từ - quay vào năm 2018.

Tự yêu bản thân và sợ kết hôn

Theo Netease Entertainment, những năm 1990, Triệu Văn Tuyên là người tình trong mộng của hàng triệu khán giả nữ. Ông có ngoại hình điển trai, tính cách phóng khoáng, cư xử lịch thiệp, cuộc sống không có scandal.

Trang này cũng đánh giá Triệu Văn Tuyên là "mỹ nam màn ảnh" và bản thân ông cũng rất chăm chút ngoại hình. Tài tử từng phẫu thuật bọng mỡ mắt để ưa nhìn hơn. Ở nhà, nam diễn viên cũng có rất nhiều đồ trang điểm và ông tỏ ra am hiểu về các cách làm đẹp dành cho nam giới.

Triệu Văn Tuyên chỉ yêu động vật và bản thân.

Trong chương trình Khang Hy đến rồi, Triệu Văn Tuyên chia sẻ có lắp gương lớn trong nhà tắm để ngắm mình. MC Thái Vĩnh Khang bình luận Triệu Văn Tuyên yêu bản thân đến phát cuồng, song nam diễn viên phủ nhận, ông yêu bản thân, biết điểm mạnh của mình ở đâu nhưng không để cảm xúc thái quá đến mức phát cuồng. Nam diễn viên còn nói vui rằng điều tiếc nuối nhất đời ông chính là không thể đẹp trai hơn.

Ngoại hình là điểm mạnh xuyên suốt trong sự nghiệp của Triệu Văn Tuyên, nhưng cũng nhờ sự chăm chỉ nỗ lực đã giúp ông tỏa sáng lâu bền. Bên cạnh đó, sự lịch thiệp giúp tài tử nhận được sự yêu mến của các diễn viên nữ hợp tác cùng. Ông thân thiết với Lưu Hiểu Khánh, Trần Hồng, Quy Á Lôi, những minh tinh gạo cội của Hoa ngữ.

Thế nhưng, dù được xưng tụng là "mỹ nam màn ảnh", "báu vật giới giải trí", được nhiều cô gái yêu thích, Triệu Văn Tuyên lại không thích cuộc sống hôn nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Netease Entertainment, nam diễn viên cho biết ông có vài mối tình với những cô gái không làm trong ngành giải trí. Tài tử không chia sẻ về chuyện tình cảm vì không muốn truyền thông, công chúng soi mói.

Trải qua vài cuộc tình nhưng Triệu Văn Tuyên xác định mình không thích cuộc sống hôn nhân: "Tình yêu trọn vẹn với tôi xuất phát từ tinh thần, hai người yêu nhau không nhất định phải 'lên giường'. Tôi cũng giữ người yêu ở khoảng cách nhất định, không giao lưu quá sâu. Bởi vì tôi không chịu được sự ràng buộc của hôn nhân. Đột nhiên trong cuộc sống riêng xuất hiện thêm một người, chia sẻ của ta hết thảy, thậm chí giữ lấy và quyết định mọi việc, thật đáng sợ! Tôi phát hiện việc chia sẻ sinh hoạt cá nhân với người khác là việc khó khăn nhất" - Triệu Văn Tuyên nói.

Nam diễn viên phong độ ở tuổi trung niên. Ông được nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng không kết hôn.

Nam diễn viên Đại Minh cung từ cũng cho biết ông từng đính hôn một lần vào năm 28 tuổi, khi cha mẹ còn sống. Tuy nhiên, sau đó tài tử đã chạy trốn cuộc tình này. Những người bạn gái sau đều thúc ép muốn Triệu Văn Tuyên kết hôn, song, chính điều đó khiến ông rời bỏ họ.