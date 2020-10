Tuổi già bệnh tật của 'ác nhân' nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hong Kong

Vạn Tử Lương từng là "ác nhân" nổi tiếng trên màn ảnh Hong Kong, không kém so với Châu Nhuận Phát. Hiện tại, ông đang phải chống chọi với nhiều bệnh tật.

Ngày 13/10, HK01 đưa tin về mối duyên của Châu Tinh Trì và "ác nhân" nổi tiếng màn ảnh - Vạn Tử Lương. Thực tế, tài tử họ Vạn là ân nhân, người có mối quan hệ thân thiết với Châu Tinh Trì và cả hai chưa từng xung đột như tin đồn.

Đàn anh được Châu Tinh Trì kính trọng

Vạn Tử Lương sinh năm 1957, nổi tiếng sớm hơn Châu Tinh Trì. Năm 1987, lúc này, vua hài Hong Kong vẫn đang chật vật tìm vai diễn và phải làm MC chương trình thiếu nhi để kiếm sống. Hai người gặp nhau trong bộ phim The Price of Growing Up.

Châu Tinh Trì trong lễ cưới của Vạn Tử Lương và Điềm Nữu.

Đến năm 1989, một lần nữa hợp tác trong Cuộc sống công bằng, Vạn Tử Lương nhận ra tài năng của Châu Tinh Trì do đó dùng kinh nghiệm diễn xuất của mình để truyền đạt cho đàn em.

Vạn Tử Lương còn giới thiệu Châu Tinh Trì với nhà sản xuất Lý Tu Hiền. Theo HK01, thời điểm đó ở Hong Kong rất coi trọng danh tiếng, vị thế của diễn viên, nghệ sĩ mới, không có mối quan hệ khó tìm được vai diễn tốt. Châu Tinh Trì cũng không phải gương mặt điển trai nổi bật. Tuy nhiên, do Vạn Tử Lương nhiệt tình giới thiệu, Lý Tu Hiền đã trao cơ hội cho Châu Tinh Trì, từ đó sự nghiệp của vua hài thay đổi vượt bậc.

Tình anh em giữa Châu Tinh Trì và Vạn Tử Lương rất thân thiết. Năm 1992, khi đàn anh cưới vợ là nữ diễn viên Điềm Nữu, Châu Tinh Trì vừa làm phù rể vừa giúp đỡ sắp xếp hôn lễ.

Năm 1999, Châu Tinh Trì đã có danh tiếng, mở được công ty sản xuất phim riêng và chuẩn bị quay Vua hài kịch. Vạn Tử Lương lại từ bỏ nghiệp diễn, đầu tư vào ngành may mặc thời trang. Tuy nhiên, việc kinh doanh của tài tử họ Vạn không suôn sẻ. Để giúp đỡ đàn anh, Châu Tinh Trì mời Vạn Tử Lương tham gia Vua hài kịch.

Tuy nhiên, trên phim trường, Châu Tinh Trì có yêu cầu rất cao. Ông thường nóng nảy chỉ trích các nghệ sĩ nếu không đạt được hiệu quả như mong muốn, bất kể thân sơ. Theo truyền thông Hong Kong, Vạn Tử Lương lúc đó cho rằng đàn em lên mặt với mình, vì vậy bỏ diễn.

Sau đó, chính Vạn Tử Lương đứng ra giải thích giúp Châu Tinh Trì: "Không phải chúng tôi có xích mích. Lịch trình của tôi chỉ rảnh trong vài ngày, vì vậy tôi bảo Stephen (tên tiếng Anh của Châu Tinh Trì) nhanh chóng tìm người khác. Lúc đó cậu ấy mới bảo Đạt Ca quay lại. Không hề có hiểu lầm. Chúng tôi đều là bạn tốt của nhau".

Vạn Tử Lương là ân nhân giúp Châu Tinh Trì tiến vào giới điện ảnh.

Năm 2019, khi Châu Tinh Trì thực hiện Tân Vua hài kịch, ông cũng mời Vạn Tử Lương tham gia, nhưng đàn anh từ chối với lý do sức khỏe.

Tay giang hồ phản diện nổi tiếng không kém Châu Nhuận Phát

Hong Kong sản xuất nhiều tác phẩm về giới giang hồ, trong đó Châu Nhuận Phát được mệnh danh là người thể hiện tốt nhất các vai đại ca có máu mặt. Đóng nhân vật phản diện, có phong thái sánh ngang với Châu Nhuận Phát chỉ có hai người là Vạn Tử Lương và Đặng Quang Vinh.

Một số tác phẩm nổi bật mà Vạn Tử Lương tham gia như Người trong giang hồ, Giang hồ tình, Truy nhật hào hùng, Bá chủ bịp thành, Triệu phú lưu manh, Đại ca đại... Diễn vai phản diện nhưng Vạn Tử Lương được yêu thích không kém các tài tử đóng chính diện.

Vạn Tử Lương đi giữa vòng vây của người hâm mộ năm 1986.

Vạn Tử Lương có vóc dáng cao, khuôn mặt sáng nhưng lại ẩn giấu nụ cười nguy hiểm. Thậm chí, khi cùng đóng trong Anh hùng hảo hán, Châu Nhuận Phát chia sẻ mỗi khi Vạn Tử Lương xuất hiện, anh luôn cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Trong Giang hồ tình (1987), nhiều cảnh quay Vạn Tử Lương thể hiện lấn lướt cả "Phát ca".

Năm 1984, Châu Nhuận Phát và Vạn Tử Lương cùng được đề cử Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại giải Kim Mã cho phim Chờ đợi sáng sớm (Đẳng đãi lê minh). Theo HK01, đây là trận song hùng tranh đấu, được truyền thông ca tụng, công chúng ngưỡng mộ lúc bấy giờ.

Không chỉ thể hiện dáng vẻ đại ca uy quyền, có tiếng nói trên phim. Ngoài đời, Vạn Tử Lương cũng là một người dám nghĩ dám làm khiến người khác nể phục.

Theo HK01, năm 1991, khi đang quay bộ phim Big Family, đài TVB sắp xếp lịch trình cho các diễn viên dày đặc, khiến nhiều người vất vả bám trụ phim trường. Bất bình trước việc TVB xử lý kém kế hoạch quay phim, Vạn Tử Lương viết một "bức thư máu" để phản đối. Ông còn đi bộ dọc phim trường và đọc bài thơ của Ôn Thiên Trường, hát ca khúc Chính khí ca, cho đến khi TVB giải quyết sự việc.

Vạn Tử Lương được đánh giá đóng tốt hơn cả Châu Nhuận Phát trong Giang hồ tình.

Vạn Tử Lương cũng là một người hết lòng vì diễn xuất, thậm chí đến mức điên cuồng. Để diễn cảnh say rượu, ông uống liên tục 8 chai bia, đóng phim không cần diễn viên đóng thế, không bao giờ sợ đổ máu.

Mới đây, trong một show truyền hình, tài tử Đào Đại Vũ và Quan Lễ Kiệt kể lại kỷ niệm quay phim Thành Cát Tư Hãn năm 1987. Vì đoàn phim mang 10.000 HKD đi quay mà chưa xin phép, sợ bị cảnh sát phát hiện, Vạn Tử Lương đã ném hết tiền vào toilet, xả nước để "phi tang", tránh việc các diễn viên có thể bị bắt giữ.

Cuộc sống khó khăn khi về già

Hiện nay, Vạn Tử Lương thi thoảng vẫn đi đóng phim. Tuy nhiên, do bệnh tật nên ông không thể thực hiện các động tác mạnh. Tài tử mắc các bệnh tiểu đường, viêm khớp, cholesterol quá cao.

Ác nhân nổi tiếng một thời giờ đây tăng cân mất kiểm soát vì bệnh tật.

Ông kết hôn với người vợ thứ hai là Quách Minh Lê, kém chồng 17 tuổi, bà từng là tiếp viên hàng không. Chồng đau ốm, Quách Minh Lê giúp đỡ quản lý việc kinh doanh thời trang và chăm sóc nam diễn viên. Vạn Tử Lương cho biết cuộc sống của ông không quá sung túc nhưng cũng không có áp lực lớn về mặt tiền bạc.