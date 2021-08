Tuổi 46 của minh tinh 'Fast & Furious'

Khi dự buổi ra mắt Fast & Furious 9 ở Mỹ ngày 24/6, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung. Cô phối áo khoác lông hồng cùng quần da, khoe đôi chân dài và tôn lên chiều cao 1,77 m. Trong Fast & Furious, Theron đóng vai Cipher - hacker tài năng và đáng sợ nhất thế giới. Ở The Fate of the Furious, nhân vật của Theron bắt cóc con trai của Dominic Toretto (Vin Diesel) làm con tin. Nữ diễn viên tiếp tục đóng vai phản diện trong phần mới nhất.