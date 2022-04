Tuổi 43 của Thang Duy

Tác phẩm tâm lý theo chân chàng sĩ quan cảnh sát Hye Jun (Park Hae Il). Anh nhận nhiệm vụ điều tra một cái chết bí ẩn trên vùng núi và nghi ngờ vợ của kẻ quá cố, Seo Rae (Thang Duy), có liên quan. Tuy nhiên, Hye Jun dần nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này. Kịch bản Decision to Leave do Park Chan Wook cùng Jeong Seo Kyeong viết. Hai người từng hợp tác qua các bộ phim I’m a Cyborg, but That’s OK (2006), Thirst (2009) và The Handmaiden (2016).