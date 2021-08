Tuổi 40 của 5 mỹ nhân nổi tiếng

Theo SCMP, Paris Hilton, Kim Kardashian hay Jessica Alba... đều là những mỹ nhân thành công, giàu có sau khoảng 20 năm bước chân vào giới giải trí.

Nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton

Theo SCMP, Paris Hilton của hiện tại vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như 20 năm trước. Ở tuổi 40, cô không khác gì thời còn là "nữ hoàng tiệc tùng" nổi tiếng khắp Los Angeles. Tuy nhiên, cuộc sống của Paris Hilton đã đổi khác. Không chỉ đính hôn với doanh nhân Carter Reum, cô phát triển chương trình truyền hình thực tế mới mang tên Paris in Love. Gần đây, "nữ hoàng tiệc tùng" không còn xuất hiện với hình ảnh gây sốc. Cô tập trung kinh doanh để xây dựng hạnh phúc, chuẩn bị sinh con với chồng sắp cưới. Ngoài ra, chương trình thực tế Cooking With Paris phát trên Netflix cũng được khán giả chú ý. Hiện tại, người thừa kế của tập đoàn Hilton nổi tiếng sở hữu khối tài sản khoảng 300 triệu USD , theo Celebrity Net Worth.

Nữ công tước Meghan Markle

Theo SCMP, một thập kỷ trước, Meghan Markle đã bận rộn với vai trò diễn viên truyền hình, có thời gian hai năm chung sống cùng nhà sản xuất phim Trevor Engelson. Tuy nhiên, cuộc đời của nữ diễn viên chỉ thực sự sang trang khi kết hôn cùng hoàng tử Anh. Năm 2018, Meghan Markle được gọi là "Lọ Lem đời thực" sau khi về chung nhà với Harry. Cô trở nên giàu có, sành điệu hơn và gắn với danh xưng nữ Công tước xứ Sussex. Trong năm qua, Meghan Markle gây chú ý với cuộc phỏng vấn gây náo loạn Hoàng gia Anh, tiết lộ nhiều điều khi làm dâu nhà quyền quý. Đầu tháng 6, cô sinh con thứ hai. Meghan Markle và chồng hiện sống tại Mỹ. Theo SCMP, cô muốn bắt đầu lại sự nghiệp diễn xuất, làm tăng khối tài sản 60 triệu USD ở tuổi 40.

Ong chúa Beyoncé

20 năm trước, Beyoncé gây tiếng vang với những bản hit như Survivor và Bootylicious trong tư cách thành viên nhóm Destiny's Child. Năm 2021, Ong Chúa vẫn giữ vững vị trí ca sĩ hạng A tại Hollywood. Trong năm nay, nữ ca sĩ đại thắng tại Grammy. Beyoncé giành được 3 giải thưởng trên tổng số 9 đề cử. Hiện tại, cô sở hữu tổng cộng 28 kèn vàng, thiết lập kỷ lục là người phụ nữ giành nhiều kèn vàng nhất trong lịch sử. Ngày 22/8, siêu sao âm nhạc tái hiện hình ảnh minh tinh màn bạc Audrey Hepburn. Cô là đại diện mới trong chiến dịch About Love của thương hiệu Tiffany & Co. Theo SCMP, ở tuổi 40, Beyoncé là người phụ nữ có tất cả, thành công từ sự nghiệp đến đời tư. Cô hiện là vợ của rapper tỷ phú Jay-Z, riêng khối tài sản của nữ ca sĩ đã lên đến 500 triệu USD .

Người tình nước Mỹ Jessica Alba

"Mỹ nhân có đường cong đạt tỷ lệ vàng" bước sang tuổi 40 vào tháng 4. 20 năm trước, cô nổi tiếng với vai chính trong Dark Angel và nhanh chóng trở thành "người tình nước Mỹ". Hiện tại, cái tên Jessica Alba không còn nổi tiếng ở lĩnh vực giải trí, song cô đã bước sang trang mới khi trở thành đồng sáng lập công ty The Honest Company vào năm 2011. Theo Financial, sau 10 năm ra mắt, thương hiệu của Jessica Alba được định giá khoảng 2 tỷ USD . Riêng cô nắm trong tay khối tài sản ròng 200 triệu USD , theo Celebrity Net Worth. Hiện tại, người đẹp 40 tuổi sống cùng nhà sản xuất phim Cash Warren và có ba con. Trong chương trình Before, While and After Baby, Jessica Alba tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau 13 năm không màu hồng như tưởng tượng. "Tất cả chỉ hạnh phúc khoảng 2,5 năm đầu. Sau đó, tôi và chồng giống bạn cùng phòng", nữ diễn viên nói với Katherine Schwarzenegger. Đồng thời, sao phim Dark Angel cho rằng hôn nhân đi kèm với trách nhiệm. Mọi thứ trong cuộc sống với cô đều là thử thách. "Rõ ràng chúng tôi xem nhau như những người bạn. Đôi khi, tôi không cư xử tốt nhất cho chồng, anh ấy cũng vậy", Alba nói.

Tỷ phú Kim Kardashian