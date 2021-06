Tuổi 39 của Bi Rain

Năm qua đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Bi Rain với việc phát hành album mới và giới thiệu đến công chúng nhóm nhạc nam Ciipher. Theo đó, EP mới Pieces by Rain được ra mắt gồm 5 ca khúc, gồm đĩa đơn Why Don't We kết hợp cùng Chung Ha và ca khúc Switch to Me, sản phẩm kết hợp cùng Park Jin Young - ông chủ JYP Entertainment. Ảnh: Harper's Bazaar.