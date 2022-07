Tuổi 38, Dara chỉ nặng 37 kg

Nữ thần tượng đã trấn an người hâm mộ rằng cô vẫn duy trì lối sống cân bằng, không ăn kiêng quá mức.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, Dara (2NE1) luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong bất cứ việc gì cô làm. Cô cũng chứng tỏ được bản thân là người toàn năng thực sự trong ngành.

Bên cạnh tài năng đa dạng và thần thái quyến rũ, Sandara Park luôn gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, ít mỡ thừa khiến dân mạng chú ý. Thần tượng luôn giữ được vóc dáng hoàn hảo nhưng vẫn rất khỏe mạnh.

Thân hình thon gọn, săn chắc của Dara. Ảnh: Dara.

Tuy nhiên, một video được phát hành gần đây làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của Dara. Thần tượng xuất hiện trong tập thứ hai của Unnies Without An Appetite, cùng với Park So Hyun và người dẫn chương trình Kim Sook.

Trong video, Dara nói đùa rằng cô đã giảm cân vì không có thời gian gặp người dẫn chương trình. Park So Hyun cũng đồng ý, nhưng Kim Sook có vẻ lo lắng hơn khi nghe tin cả hai người đều giảm cân.

Dara cho biết để có được thân hình này, cô không hề ăn kiêng. Ảnh: Cosmo.

Kim Sook sau đó cho biết rằng Dara hiện chỉ nặng 37kg. Sau khi tiết lộ cân nặng của mình, Dara thừa nhận từng nặng 47kg.

Nữ thần tượng chia sẻ cảm xúc về việc xuất hiện trên Video Star và cô ấy trông như thế nào khi tham gia chương trình. Cô bày tỏ không hài lòng với vẻ ngoài của mình trong thời gian đó.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Kpop chính là việc thần tượng quá nhẹ cân để có thể đáp ứng được kỳ vọng của cư dân mạng.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi video được phát hành, Dara đã chứng minh rằng cô quan tâm đến người hâm mộ như thế nào. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh đồ ăn để trấn an họ rằng cô đang ăn uống tốt. Nữ thần tượng chia sẻ thói quen ăn uống của mình và mặc dù không ăn những khẩu phần lớn, cô vẫn ăn uống đầy đủ chất.

Đây không phải lần đầu tiên Dara nói về cân nặng của mình. Trước đây, nữ ca sĩ tiết lộ cô khó tăng cân do thói quen ăn uống. "Tôi chưa bao giờ vượt quá 38 đến 39 kg", cô nói.

Dù Dara có cân nặng thấp hơn nhiều so với chiều cao và số tuổi, giọng ca sinh năm 1984 vẫn cố gắng duy trì lối sống lành mạnh kết hợp bổ sung thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.