Tuổi 30 ngày càng thăng hạng nhan sắc của mỹ nhân Hàn

"30 tuổi nhưng trông cô ấy còn trẻ đẹp hơn", "Lee Yoo Bi thực sự nổi bật trên thảm đỏ", khán giả bình luận trên Naver. Đây cũng là lý do khiến nữ diễn viên vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ. So sánh với ngoại hình trước khi ra mắt, khán giả nhận xét cô thay đổi nhiều. Công chúng chỉ ra hiện tại cô có gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao và mắt to hơn trước.