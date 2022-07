Tuổi 30 của Selena Gomez

Fox News cho rằng hào quang đã trở lại với Gomez. Cô liên tục tung sản phẩm âm nhạc, nổi bật là Lose You to Love Me và Let Somebody Go, ca khúc kết hợp cùng nhóm Coldplay. Billboard nhận xét cách hát của Gomez thổn thức, lột tả nỗi đau đi kèm với việc phải buông tay người yêu. Bài hát không trưng trổ nhiều kỹ thuật và chỉ tập trung vào cảm xúc, do vậy, Gomez thể hiện dễ dàng.