'Tuổi 25, tuổi 21' bị chỉ trích

Cảnh quay nữ chính Hee Do cười khi thấy bạn trai dẫn bản tin về vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ vấp phải phản ứng từ khán giả.

Theo Allkpop, tập 15 của phim truyền hình Twenty Five, Twenty One lên sóng vào ngày 2/4 có một cảnh quay nhận những phản ứng tiêu cực từ khán giả. Cụ thể, khi nhân vật chính Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) đảm nhận vị trí phóng viên của đài UBS đưa tin về vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ, bạn gái anh là Na Hee Do (Kim Tae Ri) đã cười tươi khi nhìn thấy anh trên màn ảnh.

Ngay sau khi bộ phim lên sóng, khán giả chỉ trích đài tnN và ê-kíp Twenty Five, Twenty One khi đưa một cảnh quay không phù hợp, thiếu sự đồng cảm đối với những nạn nhân trong vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Cảnh quay Hee Do cười khi thấy bạn trai đưa tin về vụ khủng bố ngày 11/9.

"Vụ khủng bố ngày 11/9 là thảm họa đối với nước Mỹ. Có rất nhiều nạn nhân xấu số đã không thể qua khỏi. Chúng tôi không hiểu tại sao đạo diễn, biên kịch của phim có thể dựng nên một cảnh quay vô cảm như thế", một tài khoản bình luận.

"Việc nữ chính mỉm cười khi nhìn thấy bạn trai đưa tin về vụ khủng bố và phía sau là khung cảnh hoang tàn của New York khi bị tấn công là cảnh quay khó chấp nhận được", một khán giả chia sẻ.

Hiện tại, đài tnN và ê-kíp Twenty Five, Twenty One chưa phản hồi về sự việc.

Twenty Five, Twenty One là bộ phim kể về tình yêu và tuổi trẻ của những người gặp nhau trong sự hỗn loạn của xã hội vào năm 1998. Kim Tae Ri vào vai Na Hee Do, một tuyển thủ đấu kiếm quốc gia và có mối tình với Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk).

Sau khi lên sóng, bộ phim bất ngờ tạo nên sức hút với khán giả khắp châu Á. Không chỉ đối tượng khán giả trẻ, ngay cả những người ở độ tuổi ngoài 30 cũng say mê theo dõi từng tập.

Tối 3/4, bộ phim chiếu tập cuối cùng. Theo thống kê từ Nielson Korea, tỷ suất người xem của bộ phim đạt 11,5% trên toàn quốc và 12,6% ở khu vực Seoul, cao nhất từ khi phim khởi chiếu.

Lượng rating realtime (rating tính theo từng phút trong giờ chiếu) tăng đột biến theo từng diễn biến của câu chuyện, có thời điểm lên tới 21,33%. Điều này chứng tỏ sức hút mãnh liệt của bộ phim thanh xuân dù cái kết không trọn vẹn như kỳ vọng của đông đảo khán giả.