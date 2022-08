Tuổi 25 của tỷ phú Kylie Jenner

Kylie Jenner đón tuổi 25 vào ngày 10/8. Giá trị tài sản ròng của Kylie đã giảm xuống còn 700 triệu USD.

Theo Daily Mail, ngày 10/8 đánh dấu cột mốc Kylie Jenner bước sang tuổi 25. Trên trang cá nhân, Kylie Jenner đăng tải lại loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật năm một tuổi. Nữ tỷ phú viết: "Ngày 10/8/1998, bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời".

Ảnh thời thơ ấu của Kylie Jenner. Ảnh: @Krisjenner.

Bà Kris Jenner - mẹ của Kylie Jenner - là người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật nữ tỷ phú. Bà Kris chia sẻ loạt ảnh khi con gái còn nhỏ kèm chia sẻ: "Con là một giấc mơ có thật, người con gái, người mẹ, chị gái, cô bạn thân tuyệt vời trong những năm tháng qua. Con tốt bụng, hào phóng, rộng lượng và thông minh. Mẹ thích ngắm con và những đứa cháu. Con cũng là người mẹ hoàn hảo. Mẹ tự hào về con".

Dưới phần bình luận, Kylie Jenner bày tỏ: "Con yêu mẹ". Chị gái Kendall Jenner cũng đăng trên Instagram một số hình ảnh về thời thơ ấu của hai người.

Ở tuổi 25, nữ tỷ phú có trong tay mọi thứ - từ ngoại hình, tiền bạc, quyền lực. Cô hiện có 2 con - bé gái Stormi và bé trai Wolf.

Mẹ con nhà Kris Jenner. Ảnh: @Krisjenner.

Kylie và các chị em trong gia đình Kardashian nổi tiếng sau show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và chương trình phụ Life of Kylie. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội, Kylie Jenner thường xuyên quảng bá sản phẩm, làm người mẫu cho các thương hiệu.

Năm 2019, Kylie Jenner từng được mệnh danh "tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại". Tuy nhiên, theo ước tính của Forbes, đến tháng 10/2020, giá trị tài sản ròng của Kylie đã giảm xuống còn 700 triệu USD . Mỗi bài đăng trên Instagram có hơn 213 triệu người theo dõi giúp cô bỏ túi 1 triệu USD tiền quảng cáo. Theo Kylie, thành quả hôm nay là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.