Tuổi 20 của 'bông hồng lai' Jeon Somi

Đặc biệt, trong album này, Pony - người được mệnh danh “phù thủy trang điểm” - cũng trợ giúp nữ ca sĩ về mặt hình ảnh. Trước đó, Jeon Somi đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Kpop tại 9 quốc gia và khu vực trên thế giới với What You Waiting For, được phát hành vào tháng 7/2020.