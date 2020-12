Tuổi 19 của sao nhí một thời Hàn Quốc

Ngôi sao 19 tuổi đã xuất hiện trên truyền hình từ nhỏ, từng làm khách mời trong các game show: Happy Together, Law of the Jungle K, Kids Are Life’s Blessing... Trong ba năm thực tập tại JYP Entertainment, Park Si Eun được tạo điều kiện tham gia nhiều phim truyền hình. Cô góp mặt trong một số tác phẩm như Mystic Pop-up Bar, Just Between Lovers, Still 17, Signal, Queen for Seven Days, Criminal Minds...