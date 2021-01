Tuổi 17 của hiện tượng âm nhạc thế giới

Trước khi trở thành ca sĩ solo, Rodrigo từng đóng vai chính trong bộ phim High School Musical: The Musical: The Series do Disney sản xuất. Phần hai của bộ phim đang khởi động. Cô cũng có thời gian đảm nhận vai chính trong Bizaardvark, tác phẩm phát hành trong thời gian 2016-2019. Hiện tại, nữ ca sĩ muốn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc nhiều hơn.