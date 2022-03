Tuổi 16 của con gái Vương Phi và Lý Á Bằng

Lý Yên được khen ngày càng nữ tính và trưởng thành. Cô bé có niềm đam mê với lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Ngày 26/3, Sina đưa tin Lý Yên, con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng, gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mặc áo tắm trên trang cá nhân. Ở tuổi 16, Lý Yên có nhiều thay đổi, trở thành thiếu nữ xinh đẹp và trưởng thành.

Theo Sina, bước vào độ tuổi mới lớn, ái nữ của Thiên hậu Hong Kong Vương Phi thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau. Lý Yên đang trên đường đi tìm hình ảnh phù hợp nhất. Thời gian gần đây, Lý Yên chuyển sang ăn mặc phóng khoáng theo phong cách phương Tây.

Con gái Vương Phi và Lý Á Bằng ở tuổi 16. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, việc nhiều lần đăng ảnh diện bikini gợi cảm lên mạng của Lý Yên gây phản ứng trái chiều. Không ít khán giả cho rằng cô bé mặc hở quá mức, chưa phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng Lý Yên không đáng bị chỉ trích, chỉ mặc theo hoàn cảnh.

Lý Yên sinh năm 2006, là con gái của Vương Phi với nam diễn viên kỳ cựu Lý Á Bằng. Lý Yên mắc bệnh hở hàm ếch bẩm sinh, từng trải qua ba lần phẫu thuật. Khi trưởng thành, cô bé được cha mẹ cho du học ở ngôi trường nội trú tư thục đắt đỏ bậc nhất thế giới tại Thụy Sĩ, với mức học phí lên đến 108.000 USD /năm.

Lý Yên được đánh giá là người lạc quan, thân thiện và có lòng nhân ái. Nhiều năm qua, cô bé tích cực cùng cha mẹ làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hoặc không may chịu thiệt thòi do căn bệnh hở hàm ếch giống mình. Nói về ước mơ, Lý Yên chia sẻ muốn trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc giáo viên dạy vẽ trong tương lai.

Là con của người nổi tiếng, cuộc sống riêng của Lý Yên luôn là tâm điểm chú ý trong dư luận. Cô bé từng bị chỉ trích tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD chỉ trong 2 tiếng hay xuất hiện tại một hộp đêm khi mới 13 tuổi.

Hiện, cha mẹ Lý Yên đều có hạnh phúc riêng. Giữa tháng 3, Lý Á Bằng thông báo tái hôn và có con với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ. Theo Sina, Lý Yên ủng hộ quyết định đi bước nữa của cha. Trong khi đó, Vương Phi có cuộc tình gắn bó với Tạ Đình Phong.