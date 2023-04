Tước hàm thiếu tướng cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có quyết định tước cấp bậc hàm thiếu tướng đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, bị tước hàm thiếu tướng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội. Năm 2015, sau khi làm Trưởng công an quận Tây Hồ, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. Ngày 31/3, ông nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Hồi đầu năm 2023, tại kỳ họp 25 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Anh Tuấn bị khai trừ ra khỏi Đảng do có vi phạm, khuyết điểm.

Trong vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cùng nhiều cựu quan chức đã bị đề nghị truy tố.

Cựu Phó giám đốc Công an TP Nguyễn Anh Tuấn mặc dù không có chức năng nhiệm vụ trong việc điều tra xử lý vụ án này nhưng đã nhận tiền và hứa giúp “chạy án” cho một số người bị xử lý hình sự trong vụ chuyến bay giải cứu.