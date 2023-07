Tước giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Hoàng Hậu Phố

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố vào năm 2013.

Thời điểm đó, doanh nghiệp này được cấp phép khai thác đá andesit làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên, có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Nguyên nhân thu hồi giấy phép là doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật tại điểm c, khoản 1, điều 58 Luật Khoáng sản. Cụ thể, doanh nghiệp tiến hành khai thác đá khi chưa thực hiện thuê đất, góp vốn quyền sử dụng đất, chuyển mục đích đất theo quy định; chậm tiến độ đầu tư; chưa hoàn tất việc nộp tiền ký quỹ bảo vệ môi trường…

Cũng theo UBND tỉnh, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định này (ngày 6/7), Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố phải thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai tại khu vực.

UBND tỉnh giao Cục thuế tỉnh theo dõi, đôn đốc, truy thu số tiền mà Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố còn nợ ngân sách nhà nước theo quy định, tuyệt đối không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 8/5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng khai thác và chế biến đá xây dựng của công ty TNHH Hoàng Hậu Phố.

Năm 2013, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác đá andesit tại khu vực rộng 30 ha, trữ lượng khai thác tối đa 13.076.000 m3, công suất khai thác 261.500 m3 đá nguyên khối/năm và thời hạn khai thác là 29 năm.

Thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều sai phạm của Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố như: Mặc dù chưa thực hiện thuê đất, góp vốn quyền sử dụng đất, chuyển mục đích đất theo quy định; cũng như chưa đăng ký, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về ngày bắt đầu xây dựng mỏ và khai thác mỏ; nhưng doanh nghiệp này đã xúc tiến xây dựng công trình khai thác - chế biến khoáng sản và bắt tay vào khai thác đá.

Công ty này chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục đầu tư và chậm tiến độ hơn 8 năm so với Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không lập thủ tục để xin phép điều chỉnh, gia hạn tiến độ.

Từ năm 2013 đến tháng 11/2019, doanh nghiệp này không thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và không lập, quản lý, báo cáo, lưu trữ về bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. Mặt khác, từ năm 2018-2019, công ty không thực hiện quan trắc, giám sát môi trường; chưa nộp hơn 123 triệu đồng tiền ký quỹ bảo vệ môi trường.

Về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, công ty lập hộ chiếu nổ mìn chưa đầy đủ các nội dung theo quy định của Bộ Công Thương; không cung cấp được hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của chỉ huy nổ mìn, nhân viên thực hiện nổ mìn; không lưu trữ hồ sơ về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp…

Cũng theo Thanh tra tỉnh, sau khi Sở TN&MT ra quyết định xử phạt vào tháng 4/2019 và tước giấy phép khai thác, công ty Hoàng Hậu Phố không chấp hành nộp giấy phép mà vẫn tiếp tục khai thác với khối lượng khoảng 4.877 m3 đá.

Năm 2019, công ty này ký hợp đồng với Công ty TNHH SH Thái Nguyên chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản trên diện tích 3 ha khi chưa đủ điều kiện để khai thác khoáng sản.

