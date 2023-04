Tước danh hiệu công an nhân dân 3 cán bộ ở Ninh Bình

Ba cán bộ công an ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bị tước danh hiệu công an nhân dân do có những vi phạm trong quá trình công tác.

Ngày 18/4, giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối 3 cán bộ vì đã vi phạm pháp luật trong quá trình công tác.

Ba người này gồm: thiếu tá Vũ Ngọc Tân (sinh năm 1984, trưởng Công an xã Khánh An); đại úy Trần Mạnh Cường (sinh năm 1986, Phó trưởng Công an xã Khánh Thiện, nguyên Phó trưởng Công an xã Khánh An) và thượng uý Phan Thanh Tâm (sinh năm 1991, cán bộ Công an xã Khánh An), cùng ở huyện Yên Khánh.

Nhà chức trách cho biết nội dung vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việc xử lý không có cùng cấm, không bao che, không có ngoại lệ, nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.