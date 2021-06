Tung tin thất thiệt về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị phạt 5 triệu đồng.

Chiều 7/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.H.T. (31 tuổi, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) do cung cấp thông tin sai sự thật.

Cơ quan chức năng làm việc với người đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 6/6, T. viết trên trang Facebook cá nhân thông tin thất thiệt về 18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1.

Bài viết trên lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Sau 30 phút đăng tải, chủ tài khoản gỡ bỏ nội dung thông tin thất thiệt.

Cơ quan chức năng xác định thông tin trên không đúng sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Covid-19.

T. khi được triệu tập cũng thừa nhận đã đưa thông tin không có căn cứ lên mạng xã hội.