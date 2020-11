Tùng Họa Mi: 'Box Gaming thắng 4-3 và vô địch Liên Quân năm nay'

Dù cho rằng Saigon Phantom mạnh hơn, bình luận viên kỳ cựu của Liên Quân Mobile nhận định chiến thắng sẽ đến với Box Gaming.

Chiều 8/11, trận chung kết Đấu trường Danh vọng mùa Đông sẽ diễn ra giữa Saigon Phantom (SGP) và Box Gaming (BOX). Việc nhà vô địch 4 mùa liên tiếp Team Flash không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng khiến cái tên nào sẽ rút thanh gươm, khiên danh vọng đang khó đoán hơn bao giờ hết.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Box Gaming xứng đáng nhận được lời ngợi khen. Những vòng đấu bảng, trừ FAP TV, BOX hoàn toàn thất bại trước các đội top 4. Người đi rừng NDG của họ thậm chí chỉ được giới chuyên môn xem như tuyển thủ bình thường tại giải đấu.

Loại được Team Flash, Box Gaming chắc chắn sẽ muốn tiếp tục gây bất ngờ tại trận chung kết. Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

Lợi thế cho kẻ đến sau?

Đội hình Kyobi đường Tà thần, Ara xạ thủ, đi rừng NDG, trợ thủ Oppa và đường giữa Akashi càng chơi, lại cho thấy sự kết dính chắc chắn.

Ngoài ra, lối cấm chọn của BOX cũng dần tốt hơn. Họ chọn những con bài đơn thuần, "power pick", phục vụ cho cách đánh đơn giản song đầy hiệu quả. NDG cũng dám nắm giữ nhiều lượng vàng để thể hiện vai trò gánh đội.

Sự trở về của xạ thủ Ara từ FAP TV khiến người ta nghi ngờ về tương lai của tuyển thủ này. Bởi sau màn trình diễn ở giải mùa xuân và APL 2020, FAP TV được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, sau 2 chiến thắng trước chính FAP TV và đặc biệt là Team Flash tại vòng play-off, vị thế thách thức gã khổng lồ của BOX đã trở lại. Quyết định của Ara nhờ đó cũng không còn bị đặt lên bàn cân so sánh.

Với SGP, chưa bao giờ đội tuyển này tràn trề cơ hội lên ngôi vô địch hơn mùa giải lần này. Bởi ngoài lợi thế sân nhà, đối thủ lớn nhất của họ Team Flash nay đã không còn.

Dù NDG có sự tiến bộ rõ rệt, vẫn là chưa đủ để so với "thần đồng" Lai Bâng. Bể tướng mà người đi rừng SGP sử dụng nhiều hơn: 21 tướng so với 14 của NDG. Ngoài ra, cả lượng vàng trên phút (825 so với 742) và chỉ số KDA (5.19 so với 3.27) cũng cho thấy sự nhỉn hơn của tuyển thủ SGP.

Sau khi hóa giải mâu thuẫn từ đầu mùa, Lai Bâng và BronzeV đang hướng về chức vô địch Liên Quân Mobile quốc nội lần này. Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

Ở mặt trận đường rồng, Red có sự toàn diện, trong khi Ara lại có tố chất của tuyển thủ gánh đội. Trong khi đó, cả Zeref lẫn Oppa được đánh giá ngang nhau bởi kinh nghiệm chinh chiến trong những trận đấu lớn.

Tại đường giữa và khu vực Tà thần, người hâm mộ hẳn sẽ phải mong chờ vào phong độ của các thành viên hai bên. Bởi không loại trừ những pha thi đấu xuất thần của BronzeV sẽ định đoạt chức vô địch có thuộc về SGP hay không.

Nhìn chung, các vị trí của hai bên đều có sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên, SGP lại đang nổi bật hơn ở khu vực rừng và đường rồng, khi Lai Bâng và Red đều nằm trong top 5 người chơi đạt điểm MVP cao nhất giải đấu.

"BOX sẽ thắng nếu phải đánh BO7"

Việc phải đánh 2 trận vòng playoff khiến BOX đã lộ các bài đánh của mình, trong khi SGP vẫn đang ung dung chuẩn bị những "chiêu thức" cho trận đánh cuối cùng.

Song mặt khác, đây có thể xem như lợi thế dành cho BOX. Ara và các đồng đội có thể tiếp đà phong độ khi vượt qua ông lớn như Team Flash cho trận chung kết. Với SGP, đây lại là ẩn số khi phải trải qua khoảng thời gian dài không thi đấu.

Khác với dự đoán của số đông, bình luận viên Tùng Họa Mi cho rằng Box Gaming sẽ vô địch tại mùa giải năm nay. Ảnh: Cao thủ Liên Quân.

Chia sẻ với Zing, bình luận viên Tùng Họa Mi nhận định việc BOX loại bỏ được Team Flash thực sự gây bất ngờ. "Điều đó cho thấy đội tuyển này hoàn toàn có khả năng chơi ngang ngửa với SGP dù bị đánh giá thấp hơn", anh nói.

"Lối đánh SGP nhanh, mạnh ngay từ đầu, từ khả năng tỏa sáng của từng cá nhân cho đến tập thể đều rất tốt. BOX thường khởi động chậm, song rất bứt phá trong giai đoạn giữa trận và đầy cảm xúc về late game. Ara và đồng đội đánh khá đơn giản: tướng mạnh, phù hợp là chọn, không quá cầu kỳ. Chiến thuật này vẫn đang tỏ ra rất hiệu quả đến giờ phút hiện tại", Tùng Họa Mi cho biết.

Điều bất ngờ khi bình luận viên kỳ cựu của Liên Quân Mobile lại đang nghiêng về khả năng vô địch dành cho đại diện miền Bắc. "Về thực lực, SGP mạnh hơn, nhưng mình dự đoán về một chiến thắng 4-3 cho BOX", anh dự đoán.