Túi Louis Vuitton hình quả bóng đá có giá 6.440 USD

Thiết kế này được ra mắt vào năm 1998 để kỷ niệm sự kiện Pháp tổ chức World Cup.

Để gây chú ý với khách hàng và kỷ niệm một sự kiện đặc biệt, nhiều thương hiệu xa xỉ cho ra mắt loạt thiết kế có kiểu dáng độc đáo. Louis Vuitton cũng không nằm ngoại lệ.

Một trong những mẫu túi xách ấn tượng hãng từng trình làng chính là Louis Vuitton Limited Edition Monogram Canvas World Cup Soccer Ball.

Mọi người có thể mua được mẫu túi Louis Vuitton trên các trang buôn bán đồ hiệu cũ. Ảnh: Grailed.

Chiếc túi xách này giống như quả bóng đá được may từ da cao cấp, có logo đặc trưng của nhà mốt Pháp. Theo What Goes Around, đây là món phụ kiện ra mắt từ năm 1998 nhằm kỷ niệm năm nước Pháp đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Nó được sản xuất với số lượng giới hạn.

Khi trào lưu sử dụng đồ vintage lên ngôi vào những năm gần đây, thiết kế cổ này được các tín đồ thời trang săn đón trở lại. Hiện tại, mẫu túi có giá bán lại là 6.440 USD .

Trang Girl Style nhận xét: "Chiếc túi có dây đeo kèm theo. Nó giúp bạn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động nhưng không kém phần sành điệu".