Túi hiệu đắt đỏ của Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh trong chuyến sang Thái Lan

Bạn gái của Đoàn Văn Hậu bay cùng chuyến với tuyển Việt Nam sang Thái Lan. Doãn Hải My mặc váy dáng suông. Cô phối thiết kế cùng túi xách bản to. Mẫu túi On the go có giá dao động 2.340- 2.480 USD tùy kích cỡ. Phụ kiện của nhãn hàng Pháp được đánh giá cao về độ tiện dụng, các chi tiết đẹp và tỉ mỉ. Ảnh: Y Kiện.