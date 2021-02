Tục 'đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi' có ý nghĩa gì?

1. Tục "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" của người Việt có ý nghĩa gì ? Ăn uống tiết kiệm, dành tiền cuối năm mua vôi tậu nhà

Cầu mong cuộc sống ấm no, may mắn, xóa đi những điều không may của năm cũ

Cả 2 đáp án trên Gạo, muối là thứ gia vị lâu đời không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, biểu tượng cho sự no đủ. Vì thế vào ngày đầu tiên của năm mới nhiều người thường mua những túi muối nhỏ để lấy may. Vào những ngày cuối năm, đặc biệt là sau 23 tháng Chạp, người ta thường mua vôi quét lại nhà, cổng nhằm xóa đi những điều không may trong năm cũ, đến với khởi đầu mới tốt đẹp, tươm tất hơn. "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" còn là ngụ ý cha mẹ muốn con cái mua "muối mặn" để ăn uống tiết kiệm, dành tiền cuối năm mua vôi tậu nhà. Ảnh: Reatime.