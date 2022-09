'Tubudd cung cấp các trợ lý bản địa giỏi ngoại ngữ cho doanh nghiệp'

Theo đại diện Tubudd, nền tảng này sở hữu nhiều trợ lý bản địa giỏi ngoại ngữ, tốt chuyên môn, hỗ trợ tối đa cho công việc các doanh nhân hay doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Được ghép từ 2 cụm từ “tour” và “buddy” (người bạn bản địa), Tubudd ngay từ cái tên đã cho thấy hướng đi mới mẻ trong lĩnh vực du lịch, bằng cách kết nối du khách quốc tế với hướng dẫn viên hay trợ lý bản địa có kỹ năng ngoại ngữ tốt, am hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hóa địa phương.

Sau 4 năm, Tubudd có mặt tại gần 20 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, nền tảng phủ sóng 15 tỉnh thành, với gần 200 “buddy” trên toàn hệ thống. Được đón nhận rộng rãi, ứng dụng này mới đây gọi vốn thành công và nhận đầu tư khoản đầu tư 6 con số từ quỹ TheVentures, Hàn Quốc.

Theo bà Vũ Thị Thái An (Annie Vũ) - CEO Tubudd, với khoản đầu tư từ TheVentures, ứng dụng sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong một phiên bản mới, thay vì chỉ tập trung vào du lịch như trước đây.

“Đầu tư từ TheVentures là lời công nhận quốc tế”

- 2 năm Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam và thế giới điêu đứng, thậm chí phá sản. Nhưng Tubudd với tuổi đời non trẻ vẫn tồn tại vững vàng. Các bạn đã làm thế nào?

- Yếu tố quan trọng nhất theo tôi là phải nhanh: Cần nhanh chóng thích ứng, thay đổi tư duy để tìm cách tồn tại. 2 năm đầu hoạt động, Tubudd xác định vị thế là startup non trẻ, chấp nhận chịu lỗ để chiếm thị phần, tung nhiều chương trình khuyến mại.

Tuy nhiên ảnh hưởng từ dịch, nhu cầu “sống sót” đặt lên hàng đầu, Tubudd phải chuyển dịch sang mô hình doanh nghiệp nhỏ (SMB) với các mục tiêu doanh thu, doanh số, lợi nhuận hay tập trung cắt giảm chi phí, co cụm đội ngũ… để có lãi.

“Bất chấp dịch, doanh thu 2020 của Tubudd tăng 70% so với 2019. Sang 2021, doanh thu tiếp tục bảo toàn, lợi nhuận tăng gấp đôi 2020”. CEO Annie Vũ

Ngoài ra, trong 2 năm Covid-19, chúng tôi tập trung đẩy mạnh các dịch vụ bán được. Đây là các dịch vụ đã được tạo dựng nền tảng từ trước đó, với phần lớn khách hàng tự tìm đến thông qua việc giới thiệu cho nhau. Thành quả là doanh thu năm 2020 của Tubudd tăng 70% so với năm 2019. Năm 2021 doanh thu tiếp tục bảo toàn, lợi nhuận tăng gấp đôi so với 2020.

- Không chỉ duy trì hoạt động ổn định, Tubudd còn gọi vốn thành công và nhận khoản đầu tư 6 con số từ quỹ TheVentures (Hàn Quốc). Thành công này đến từ đâu?

- Việc Tubudd thành công vượt qua mùa dịch và có lãi là một trong những yếu tố bảo đảm việc gọi vốn thành công. Điều quan trọng tiếp theo là sự nhất quán trong mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, phải khiến các nhà đầu tư nhìn được con đường tương lai Tubudd sẽ đi thay vì sa đà vào các dự định nhất thời.

Với Tubudd, tôi cùng đội ngũ sáng lập luôn dành sự tập trung vào việc hoàn thiện chất lượng app hay đội ngũ buddy, đi tìm hướng đi mới sau mùa dịch và coi đây là mục tiêu cao nhất, bất kể thực tế Tubudd sau dịch đã trở thành SMB và có doanh thu, lãi đáng kể… Tôi nghĩ con đường dài hơi mà Tubudd vạch ra là thứ khiến TheVentures trân trọng.

Ngoài ra, chia sẻ từ đại diện TheVentures, quỹ này cũng tin vào tiềm năng vào du lịch trong tương lai. Và Tubudd với những giá trị bền vững, mới mẻ mang đến cho du lịch đã được họ chọn.

- Từ khi gửi hồ sơ đến lúc thành công nhận đầu tư của TheVentures, Tubudd chờ đợi bao lâu?

- Có rất nhiều quỹ được giới thiệu cho Tubudd trong năm 2021, nhưng chúng tôi chưa có ý định gọi vốn vì du lịch chưa mở cửa. Cuối năm, việc gửi hồ sơ mới được thực hiện. Sau nhiều lời hứa “sẽ cân nhắc” từ các quỹ, tôi bất ngờ nhận được cái hẹn họp online từ đại diện TheVentures vào đúng chiều 30 Tết Nguyên đán 2022.

Vốn định dời lịch hẹn, nhưng tinh thần “do what ever it take” (làm mọi thứ có thể) khiến tôi quyết định vẫn dành những tiếng cuối cùng trước khi kết thúc năm để trao đổi cùng đại diện quỹ, và tôi đã thành công. Việc đầu tư được TheVentures xúc tiến rất nhanh sau đó, chỉ gói gọn trong 2-3 tháng.

“Chọn kinh doanh và y tế là bước đi chiến lược mới”

- Thông thường, các doanh nghiệp tuổi đời hàng chục năm, khá “già cỗi” mới có nhu cầu đổi mới. Trong khi Tubudd mới hoạt động 4 năm, trong đó 2 năm “đóng băng” vì dịch. Việc thay đổi quá sớm có ảnh hưởng đến cảm thụ nói chung về doanh nghiệp?

- Việc đưa ra chiến lược mới không phải “mình thích thì làm” mà xuất phát từ chính khách hàng. 2 năm trước dịch, trong số các khách hàng tìm đến Tubudd, có một lượng lớn là vì business (kinh doanh). Thời điểm đó, chúng tôi đã phải đi tìm các buddy phù hợp với lĩnh vực này rồi. Do vậy, sự dịch chuyển của Tubudd lúc này là cần thiết, để tập trung hơn vào lĩnh vực mới.

“Tubudd xuất phát điểm là start-up, mà start-up thì không thể lạc hậu”. CEO Annie Vũ

Trong khoảng 10 năm từ năm 2000 đến 2010, Việt Nam hay thế giới có những bước tiến vượt bậc về công nghệ, tri thức bằng cả 1 thế kỷ trước cộng lại. 10 năm tiếp, bước tiến đó ngày càng dài và việc đứng lại sẽ khiến Tubudd nhanh chóng lạc hậu. Mà chúng tôi là startup, và vì thế càng không thể lạc hậu được nếu muốn tồn tại và phát triển.

- Thu về lượng booking ổn định trong 2 năm đầu cùng kha khá giải thưởng trong nước và quốc tế, cho thấy hướng đi tập trung vào du lịch đang đúng đắn. Tubudd vẫn quyết định thay đổi?

- Theo tôi, tăng trưởng đều đặn chưa hẳn l tốt với các startup. Họ cần nhiều hơn thế nếu muốn tạo dấu ấn với người dùng và thị trường.

Đơn cử với Tubudd, trong 1-2 năm đầu chưa có nhiều vốn, dù lượng booking khá ổn định, tôi vẫn thấy quá trình này rất chậm. Tôi kỳ vọng nhiều hơn vào sự bùng nổ, tăng trưởng vượt trội về cả thị trường, người dùng hay booking… của Tubudd, nên việc thay đổi chiến lược là cần thiết.

Chúng tôi cũng đặt mục tiêu đưa Tubudd trở thành một trong các ứng dụng thứ 3 được người dùng download nhiều nhất khi du lịch Việt Nam, sau 2 ứng dụng đặt vé máy bay và khách sạn. Chúng tôi cần chuyển mình để vượt ra vùng an toàn quen thuộc.

- Chọn đầu tư hơn 40% nguồn lực cho việc kết nối kinh doanh hay dịch vụ y tế, Tubudd nhìn thấy tiềm lực nào trong 2 lĩnh vực này?

- Năm 2019, tôi đi Canada và gặp một người bạn từng sống ở Việt Nam. Người bạn ấy có kế hoạch về Việt Nam để làm răng. Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Theo chia sẻ, dịch vụ chăm sóc răng tại Việt Nam có giá gần như rẻ nhất thế giới, nhưng có chất lượng top 2, chỉ sau Nhật Bản. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (thuộc Tổng cục Du lịch) cũng chỉ ra, chi phí nha khoa ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Australia, các nước châu Âu; còn chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo chỉ bằng 1/4 so với Mỹ. Đây chính là tiềm năng của hình thức du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Về kinh doanh, hiện rất nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam tìm hiểu thị trường. Trước đây, những người này phải dành nhiều tháng thậm chí cả năm để sinh sống tại Việt Nam, tìm kiếm các đầu mối công việc. Nhưng ngày nay, nhờ các bạn buddy từ Tubudd, khoảng thời gian đó được rút ngắn tối thiểu mà vẫn giúp đảm bảo hiệu quả công việc. Các bạn buddy với lợi thế ngôn ngữ và khả năng vận dụng công nghệ, sẽ giúp chắt lọc các thông tin cần thiết và đẩy nhanh quá trình tìm kiếm cho các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế.

- Các doanh nhân quốc tế hay Việt Nam có nhu cầu tìm buddy đồng hành có thể liên hệ với Tubudd thế nào?

- Sắp tới, Tubudd sẽ tạo các tài khoản B2B để phục vụ riêng khách hàng doanh nghiệp, doanh nhân. Còn hiện tại, các khách hàng là doanh nghiệp Việt muốn đặt lịch thường xuyên, định kỳ, số lượng nhiều có thể liên hệ trực tiếp với Tubudd để được chăm sóc theo từng trường hợp cụ thể.

“Chuyên môn hóa đội ngũ buddy, ai giỏi gì làm nấy”

- Tubudd ra đời tại Anh với đội ngũ buddy ban đầu được tuyển chọn là người nước ngoài. Vì sao bà trở về Việt Nam và chọn đồng hành cùng các buddy Việt?

- Lần đầu tiên đăng thông tin tuyển buddy lên trang cá nhân với ý định xây dựng Tubudd, trong 1 tuần đầu tiên tôi nhận được hơn 200 phiếu đăng ký. Tôi càng ấn tượng hơn khi đến 99% ứng viên là các bạn trẻ người Việt, đang sinh sống tại Việt Nam thay vì người nước ngoài như dự kiến.

Các thông tin được cung cấp đầy đủ và nghiêm túc, với khả năng chuyên môn và trình độ cao khiến tôi nhận ra tiềm năng của các buddy Việt là vô tận. Tinh thần ham học hỏi, cầu thị và thân thiện cũng là yếu tố nổi bật từ đội ngũ buddy Việt khiến tôi quyết định về nước, xây dựng Tubudd cho người nước ngoài đến Việt Nam thay vì ngược lại.

- Các buddy đa phần là những người trẻ năng động, trong độ tuổi 18-25. Họ cần có những yếu tố gì để trở thành một phần của Tubudd?

- Trở thành buddy của Tubudd, các bạn trẻ chỉ cần ngôn ngữ tốt và am hiểu kiến thức về địa phương. Đây là những tiêu chuẩn tưởng khó nhưng hóa ra lại rất dễ.

Về ngôn ngữ, bạn không nhất thiết phải biết tiếng Anh, mà có thể là tiếng Đức, Pháp, Trung, Nhật, Hàn… Sau khi được chọn lọc hồ sơ, các buddy sẽ được đào tạo cơ bản, được trải nghiệm chuyến đi thực tế cùng các buddy “tiền bối” để học hỏi kinh nghiệm trước khi bắt đầu chuyến đi độc lập cùng khách hàng.

- Tubudd phân loại buddy như thế nào để khách hàng dễ dàng tìm thấy đối tác phù hợp?

- Tubudd hiện phân loại buddy thành 6 lĩnh vực: Mạo hiểm, đời sống, nghệ thuật, y tế, kinh doanh, lịch sử và văn hóa. Du khách có thể chọn một buddy cụ thể thuộc lĩnh vực mong muốn, hoặc có thể gửi yêu cầu chung nếu chưa tìm thấy buddy phù hợp.

- Cụm “kết nối minh bạch” được nhắc đến trong suốt hành trình lớn mạnh của Tubudd và cả trong chiến lược mới. Bà có thể làm rõ ý nghĩa này?

- Trước đây, muốn đặt hướng dẫn viên du lịch cá nhân, khách hàng cần qua các tour hay đại lý trung gian. Việc biết trước về thông tin, kinh nghiệm, tính cách của hướng dẫn viên là không thể. Tương tự, các hướng dẫn viên khi muốn thể hiện kinh nghiệm bản thân với khách hàng cũng cần gửi thủ công các thông tin, hình ảnh về những chuyến đi đã từng thực hiện. Việc làm này vừa mất thời gian, vừa không đảm bảo về sự minh bạch thông tin.

“Kết nối minh bạch là triết lý của Tubudd trong quyết định phân loại, chuyên môn hóa đội ngũ buddy giai đoạn mới”. CEO Annie Vũ

Để giải quyết vấn đề này, Tubudd đặt “kết nối minh bạch” làm trọng tâm của việc tạo cầu nối, liên kết trực tiếp khách hàng với các buddy. Thông qua Tubudd, khách hàng có quyền tương tác, lựa chọn buddy phù hợp nhu cầu bản thân. Ngược lại, các buddy được tự “định giá” bản thân và nhận mức thù lao tương xứng với công việc thực hiện, thay vì chỉ là khoản tiền tips không cố định như trước đây.

Ngoài ra, việc minh bạch về thông tin và chi phí còn giúp bảo vệ quyền lợi của các buddy. Trường hợp bị hủy giao dịch sát ngày, các buddy vẫn được nhận khoản chi phí nhất định dựa trên các chính sách cam kết giữa Tubudd và khách hàng.